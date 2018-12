Luminar 3 ist da: Das Upgrade beinhaltet eine Bibliothek, um Bilder zu verwalten und zu bearbeiten

Das neue Bibliotheks-Panel macht aus dem beliebten Fotoeditor Luminar eine komplette Imaging-Lösung aus einer Hand, mit der Amateur- und Profifotografen Bilder intuitiv importieren, organisieren, bearbeiten und veröffentlichen können – mit bisher unerreichter Leichtigkeit und Effizienz.

Bellevue, WA – 18. Dezember 2018— Skylum Software präsentiert die Verfügbarkeit der nächsten Version des preisgekrönten Fotoeditors Luminar. Luminar 3wird ab sofort an die Kunden ausgeliefert und ermöglicht mit dem neuen Bibliotheks-Panel, mehrere Bilder gleichzeitig zu organisieren und zu bearbeiten. Durch dieses Upgrade wird die Fotobearbeitungssoftware zu einem umfassenden All-in-One-Imaging-Paket.

Luminar 3 ist eine hochentwickelte Bildbearbeitungs-Software mit integriertem Bibliotheks-Modul. Unterstützt durch Künstliche Intelligenz und intuitiven und zeitsparenden Arbeitsabläufen, ermöglicht Luminar 3 jedem, der mit digitalen Bildern arbeitet, bessere Fotos zu erschaffen. Mit Luminar 3 können Fotografien schneller als mit herkömmlicher Software bearbeitet, verwaltet und bearbeitet werden.

„Dies ist ein lang erwartetes Update. Unsere Benutzer wünschten sich eine schnelle Bibliotheksfunktion, die mit ihren bereits vorhandenen Ordnern funktioniert. Wir kopieren niemals, was bereits auf dem Markt ist, sondern suchen nach neuen Ansätzen, um unsere Software so schnell und benutzerfreundlich wie möglich zu gestalten. Und das ist nur das erste von vielen weitreichenden Updates, die in Kürze folgen werden. Sie dürfen also weiterhin gespannt sein.“, sagt Alex Tsepko, CEO von Skylum.

Das neue Bibliotheks-Panel ist das Ergebnis jahrelanger Forschung und Analyse sowie der Befragung einer Vielzahl von Fotografen. Skylum optimierte das Bibliotheks-Panel bezüglich Geschwindigkeit und Effizienz und reagierte auf langjährige Beschwerden von Fotografen, die bestehenden Bibliotheks-Optionen seien umständlich, unübersichtlich oder unpraktisch.

Die Luminar-Bibliothekist ein anpassbarer Bildkatalog, der das Browsen, Bewerten und Organisieren zum Vergnügen macht. Benutzer sehen eine gut designte und strukturierte Bildleiste, die problemlos mit den bereits vorhandenen Ordnern auf ihrer Festplatte, verbundenen Geräten und synchronisiertem Cloud-Speicher funktioniert. Es ist nicht erforderlich, Bilder erneut zu importieren. Die User wählen lediglich einen Ordner aus, der automatisch zu Luminar hinzugefügt wird und können sofort Bilder anzeigen lassen, farblich kennzeichnen, bewerten und bearbeiten.

Fotos werden auch automatisch nachAufnahmedatum organisiert. Dies sind alles Funktionen, mit denen Bilder schnell und effizient gefunden und sortiert werden können. Änderungen werden in Echtzeit im ursprünglichen Ordner gespeichert. Dateien und Festplatte sind auf diese Weise so einfach wie möglich organisiert.

Mit Luminar 3 können Fotografen ihre Bildbearbeitungen automatisch synchronisieren. Jede Änderung, die an einem einzelnen Bild vorgenommen wird, kann im Handumdrehen auf eine Auswahl von mehreren Dateien angewendet werden. Das ist bei Fotos nützlich, die mit ähnlichen Einstellungen aufgenommen wurden oder wenn ein einheitlicher Stil gewünscht ist.

Die Synchronisierung funktioniert dank der einzigartigen Accent AI-und AI Sky Enhancer-Filter(Himmel verstärken-Filter) von Skylum, die künstliche Intelligenz verwenden, um Bildprobleme zu analysieren und zu beheben. Mit diesen Funktionen können mehrere Bilder gleichzeitig optimiert werden, was dem Fotografen Zeit und Mühe erspart.

Das neue Luminar 3 wird ab 18. Dezember 2018 als kostenloses Update für alle Luminar 2018-Nutzer erhältlich sein. Weitere Update-Module enthalten eine umfassende Palette von Fotomanagement-Tools und zeitsparenden Funktionen auf Basis künstlicher Intelligenz. Weitere Informationen zu zukünftigen Updates finden Sie unter https://skylum.com/luminar/roadmap.

Über Luminar

Dank der intuitiven Benutzeroberfläche und den überschaubaren Kosten stehen Luminars High-End-Tools für RAW-Verarbeitung und Bildbearbeitung, die durch künstliche Intelligenz angetrieben werden, für professionelle und begeisterte Fotografen gleichermaßen zur Verfügung. Die Software ermöglicht es Benutzern, Bilder mit traditionellen Werkzeugen wie Kurven, Klarheit und Dunst entfernen sowie mit adaptiven Luminar-Looks oder einzigartigen AI-Tools zu bearbeiten.Während Luminar professionelle Standardfunktionen wie Ebenen, Masken und Mischmodi offeriert, bieten sie auch einzigartige Technologien für den Desktop. Seit mehr als einem Jahrzehnt ist Skylum Vorreiter bei Innovationen im Bereich digitaler Bildgebung und führend bei der Entwicklung der folgenden Funktionen:

Der Luminar ‚Arbeitsbereich‘ unterstützt die Bearbeitung durch empfohlene Filter, die ideal für ein ausgewähltes Genre sind, einschließlich Landschaften, Porträts, Luft- und Porträtfotografie.

Luminar entwickelte „Luminar Looks“ – die nächste Generation adaptiver Stile, die LUTs, Texturen und AI-basierte Filter enthält. Mit einem Klick wird ein neuer Stil angewendet, einfache und erweiterte Steuerelemente ermöglichen aber weitere nuancierte Anpassungen.

Luminar perfektionierte über 50 Filter, darunter den revolutionären AI Sky Enhancer, der mithilfe künstlicher Intelligenz den Himmel automatisch erkennt und sehr präzise auswählt. Mit nur einem Schieberegler kann ein perfekter Look erzielt werden. Weitere innovative Filter sind Accent AIund der Sonnenstrahlen-Filter, mit dem gezielt Sonnenschein hinzugefügt werden kann.

Preisgestaltung:

Haushalte mit Mac und PC können den gleichen Product-Key verwenden, der auf 5 Geräten aktiviert werden kann.

Der Verkaufspreis für Luminar 3 mit Bibliotheken beträgt 69 Euro.