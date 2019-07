Der neue Jinbei-Funksender für Studioblitze: Einer für alle

Der neue Funksender TR-Q7 von Jinbei ist ein Allroundtalent, das es vorher so nicht gab. Sein besonderer Vorteil ist die Kompatibilität mit fast allen marktgängigen Kamerasystemen. Das erleichtert den Wechsel zwischen verschiedenen Kamerasystemen. Sein großes Display vereinfacht das individuelle Einstellen, und der leistungsstarke Akku ermöglicht ausgiebige Einsätze drinnen und draußen. Erhältlich ab sofort im Jinbei-Onlineshop.



Hamburg/Norderstedt, 11.07.2019 – Funksender sind eine beliebte Ergänzung zum Studio-Equipment. Sie gelten als ein gutes Hilfsmittel, die den Job des Fotografen bei einem Shooting im Studio mit viel technischem Equipment erleichtern können. Doch das Gerät muss zum Kamerasystem passen, sonst wird es schnell kompliziert. Jinbei hat jetzt eine Lösung für (fast) alle: Der neue TR-Q7 ist kompatibel mit Canon, Nikon, Fuji, Olympus, Panasonic und Sony. Für Sony ist lediglich ein Adapter nötig, um den Funksender im Blitzschuh zu montieren (erhältlich für 19,99€).





Der TR-Q7 kann den Blitz aus bis zu 300 Metern Entfernung steuern und unterstützt TTL, HSS, Freeze und eine Synchronisation auf den ersten und zweiten Verschluss. Der Funksender ist kompatibel mit Jinbei-Blitzgeräten, wie beispielsweise HD-610 HSS, HD-400 HSS, MSN-TTL und MARS-3 TTL Porty. Durch den leistungsstarken Akku, der auch per Powerbank geladen werden kann, ist der Sender besonders geeignet für flexibles Arbeiten. Einfach den Sender auf dem Blitzschuh der Kamera montieren und loslegen. Das gut lesbare Display und eine eigene App erleichtern die Bedienung. Mit der App für Apple- und Android-Geräte kann man den Sender bequem vom Smartphone aus bedienen. Eine Memory-Funktion erlaubt es, bis zu 12 individuelle „Studios“ einzurichten, sodass verschiedene Einstellungen in jeder Shooting-Situation einfach per Klick wieder verfügbar sind.



Erhältlich ist der TR-Q7 für 99,99 € unter www.jinbei-deutschland.de.