Langenzenn, 17. Dezember 2018 – Mit den neuen CARVAO Reisestativen bietet CULLMANN allen Fotografen und Videografen eine Produktreihe, die die nötige Flexibilität beim Einsatz unterwegs bietet und sich vor allem durch ihre hohe Qualität auszeichnet.

Reisestative sollten schnell einsatzfähig, leicht und trotzdem robust sein. All das zeichnet die neuen CARVAO Reisestative von CULLMANN aus. Sie sind komplett aus CNC-gefrästem Aluminium gefertigt; die Stativbeine bestehen aus 8-lagigem Vollcarbon. Auch an allen anderen Bauteilen wurden ausschließlich hochwertige Materialien verarbeitet. In der CARVAO Serie sind fünf verschiedene Stative erhältlich: Das CARVAO 816TCS, das CARVAO 816TC, das CARVAO 825MC, das CARVAO 828MC und das CARVAO 832MC.

Neben der hochwertigen Verarbeitung bieten alle Stative ein schnelles Drehverschluss-System zum einfachen Öffnen und Schließen der Beine sowie einen Kugelkopf mit zwei getrennten Klemmschrauben für Kugel und Horizontalachse. Außerdem sind sie alle mit einem Arca-Swiss kompatiblen Schnellkupplungs-System ausgestattet.

Die Stative CARVAO 816TCS und 816TC bieten darüber hinaus eine Verlängerungssäule zur Erweiterung der maximalen Höhe. Sie ist im Lieferumfang bereits enthalten. Die Modelle CARVAO 825MC, 828MC und 832MC sind zusätzlich mit einem praktischen Einbein ausgestattet und eröffnen so zusätzliche Einsatzmöglichkeiten auf Reisen.

Für die CARVAO-Stative sind außerdem verschiedene Kameraplatten als Zubehör verfügbar: Das Schnellkupplungs-System CARVAO CAX sorgt für sicheren Halt der Kamera und überzeugt mit seiner Funktionalität. Vier verschiedene Kameraplatten sind erhältlich: Die CARVAO CAX375, CAX376, CAX371 und CAX370. Die Platten sind komplett aus CNC-gefrästem Aluminium gefertigt und haben eine Gummiauflage für die sichere Befestigung der Kamera. Eine Anschlagschraube schützt gegen das Herausfallen aus der SK-Einheit. Dank der Kameraschraube mit ausklappbarem Bügel kann die Kamera ohne Werkzeug befestig werden. Die Schnellkupplungseinheit ist Arca-Swiss kompatibel und mit einer praktischen Wasserwaage versehen, damit die Kamera exakt ausgerichtet werden kann.

Features der CARVAO Reisestative:

Komplett aus CNC-gefrästem Aluminium gefertigt

Stativbeine aus 8-lagigem Vollcarbon

Schnelles Drehverschluss-System zum einfachen Öffnen und Schließen der Beine

Hochwertiges Material und erstklassige Qualität

Kugelkopf mit zwei getrennten Klemmschrauben für Kugel und Horizontalachse

Ausgestattet mit Arca-Swiss kompatiblem Schnellkupplungssystem

Verlängerungssäule zur Erweiterung der maximalen Höhe im Lieferumfang enthalten (Modell 816TCS und 816TC)

Inklusive praktischem Einbein (Modell 825MC, 828MC und 832MC)

Features des CARVAO CAX Schnellkupplungs-Systems: