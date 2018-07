MindShift Gear OutBound Holster

Ausgeprägter Wetterschutz und 5 Trageoptionen Outdoor unterwegs

Kamerataschen für Outdoor Fotografen zum Schutz einer einzelnen Kamera mit Optik vor Witterungseinflüssen. Das sind die MindShift Gear OutBound Holster. Vier verschiedene Größen passend für unterschiedliche Kameras und Objektive.

Die Holster verfügen über einen kuppelförmigen Deckel, eine der Größe entsprechend geräumige Vortasche und einen variablen Teiler. Dem MindShift Gear Design Grundgedanken folgend einen optimalen Schutz der Ausrüstung vor Wetter- und Umwelteinflüssen zu bieten, verfügen die Holster über die Elements BarrierTM: Eine hochgezogene Schutzkante direkt hinter dem verdeckten Reißverschluss und natürlich über eine nahtversiegelte Regenschutzhülle. Plus eine innenliegende Schutzabdeckung für das LCD-Display der Kamera.

Die OutBound Holster verfügen über das einzigartige MultiMountTMSystem mit fünf verschiedenen Trageoptionen: Als Schultertasche, am Tragesystem eines Rucksacks, vor dem Oberkörper, auf dem Hüftgurt oder verstaut auf der Rückseite des Rucksacks. Dazu gehört ein innovatives und wenn gewünscht stabilisierendes Gurtsystem bestehend aus einem dehnungsfreiem Neopren Schultergurt und einem Hüftgurt welches die Tasche in der gewünschten Position sichert, die Gewichtsverteilung optimiert und schnell anpassbar ist. So sind die Holster gleichermaßen geeignet für Tagesausflüge wie für mehrtägige Touren.

„Ganz egal wohin die nächste Tour führt: Diese Taschen können immer dabei sein. Auch wenn es einmal ungemütlich wird und die Witterung einen herausfordert, sagt Doug Murdoch, Chef und Chef Designer von MindShift Gear. „Zusätzlich zur Elements BarrierTMdie konstruktiv die Ausrüstung vor Witterungseinflüssen schützt, verfügen die Holster über eine Verkleidung mit Tarpaulin für zusätzlichen Wetterschutz und Verschleißfestigkeit.“

Eigenschaften

Entwickelt für DSLM und DSLR Gehäuse mit Objektiv und angesetzter Standard oder L-Schnellkupplung

Das integrierte MultiMount TM Gurtsystem wird in drei eigenen Fächern verstaut

Gurtsystem wird in drei eigenen Fächern verstaut Der gewichttragende Schultergurt bietet dehnungsfreien Neopren Komfort, ein Schulterpad mit Anti-Rutsch Auflage, leichtgewichtige Karabiner und beidseitige Längenregulierung mittels Triglides

Die Gurte für die Anbringung am Tragesystem eines jeden Rucksacks mit senkrecht verlaufenden Daisy Chains (Schlaufensystem) verfügen über Schnellverschlüsse und leichtgewichtige Spezial-Karabiner

Die in seitlichen Fächern verstauten Stabilisierungsgurte werden um die Tragegurte eines Rucksacks herum geführt und am Holster eingehakt und bieten so eine Dreiecksstabilisierung vor dem Körper

Der leichte und kompakte Hüftgurt kann benutzt werden um das Gewicht des Holsters zwischen Schulter und Hüfte zu verteilen, oder das Holster vor dem Oberkörper zu sichern.

Neue YKK Reißverschlüsse beschichtet mit einem Anti-Korrosions-Substrat ermöglichen eine Haltbarkeit wie die einer Emaille-Oberfläche. Diese Reißverschlüsse sind weniger anfällig gegen Einfrieren und deutlich leichter als herkömmliche. Sie werden nach dem renommierten YKK Standard hergestellt zu dem eine statische Zugprüfung unter drei verschiedenen Winkeln gehört. So laufen die Reißverschlüsse unter allen Bedingungen glatt und geschmeidig.

Das Außenmaterial besteht aus haltbarem und langlebigem 420D High Density Nylon und ist mit einer Durable Water Repellant Imprägnierung versehen.

Die Vortaschen verfügen über eine Dehnfalte, zwei Aufnahmepunkte für Schlüsselbund und Speicherkartentasche, ein Organizerfach sowie über einen Zwei Wege Reißverschluss.Die Fronttasche der OutBound Holster 30 und 50 kann so auch größeres Zubehör wie z.B. ein Blitzgerät oder ein kleines Tischstativ aufnehmen.

Der hochgezogene Taschendeckel mit Tragegriff bietet ausreichend Stauraum auch für breite Kameratragegurte und verfügt über ein mit Reißverschluss gesichertes Fach

Herausnehmbares Nylex Schutzpad zum Schutz des Kamera LCD vor dem Kameragurt

Variable Teiler für verschiedene Ausrüstungskombinationen

Auf der Rückseite der Holster befindet sich eine Gürteldurchführung die genau wie die Rückseite selbst mit einer atmungsaktiven Air-Mesh Auflage versehen ist

Ergonomischer, Handschuh-tauglicher Reißverschlusszugriff

Schlaufe im Hauptfach an der die Kamera am Gurt gesichert werden kann

Im Lieferumfang befindet sich eine nahtversiegelte Regenschutzhülle

Ausrüstungsbeispiele

OutBound Holster 10 Carbon Grey

Passend für eine große spiegellose Systemkamera ohne Batteriegriff mit Standard Zoom- oder Prime Objektiv.

Passend für eine kompakte DSLR wie z.B. Canon EOS 1300D oder Nikon D3300 oder D5300 mit einem Objektiv.

Maximale Objektivgröße: Z.B. Prime oder Kit-Objektiv, Canon/Nikon 16-85 mm mit umgekehrter Gegenlichtblende oder Sony 2,8/16-35 mm.

OutBound Holster 20 Carbon Grey

Passend für eine Standard DSLR wie z.B. Canon 5D Mark III oder Nikon D810 mit einem Standard Zoom oder zwei Prime Objektiven.

Passend für eine große spiegellose Systemkamera ohne Batteriegriff mit einem Standard Zoom oder zwei Prime Objektiven.

Maximale Objektivgröße: Canon/Nikon 2,8/16-35 mm oder Nikon 4,0/16-35 mm VR mit angesetzter Gegenlichtblende. Oder Canon/Nikon 2,8/24-70 mm oder 2,8/17-55 mm mit umgekehrter Gegenlichtblende.

OutBound Holster 30 Carbon Grey

Passend für eine Standard DSLR wie z.B. Canon 5D Mark III oder Nikon D810 mit einem Standard oder Tele Zoom.

Maximale Objektivgröße: Canon/Nikon 2,8/24-70 mm mit angesetzter Gegenlichtblende. Oder Canon/Nikon 2,8/70-200 mm oder 4,0/300 mm mit umgekehrter Gegenlichtblende. Nikon 4,0/80-400 mm AF S/G mit umgekehrter Gegenlichtblende.

In die Vortasche passt z.B. ein Canon 600 RT oder ein Nikon SB-910 Blitzgerät.

OutBound Holster 50 Carbon Grey

Passend für eine Pro DSLR wie z.B. Canon 1D/1Ds/1DX Serie oder Nikon D3/D4 Serie mit einem Standard oder Tele Zoom.

Passend für eine Standard DSLR mit L-Schnellkupplung und Standard oder Tele Zoom.

Maximale Objektivgröße: Canon/Nikon 2,8/24-70 mm mit angesetzter Gegenlichtblende. Oder Canon/Nikon 2,8/70-200 mm oder 4,0/300 mm mit umgekehrter Gegenlichtblende. Nikon 4,0/80-400 mm AF S/G mit umgekehrter Gegenlichtblende.

In die Vortasche passt z.B. ein Canon 600 RT oder ein Nikon SB-910 Blitzgerät.

OutBound Holster 10 Carbon Grey

EAN: 81986501 716 6 • Bestellnummer: M716

Maße Außen: 18,5 x 21,5 x 16 cm (BxHxT)

Maße Innen Kamerafach: 15 x 17 x 9,5 cm (BxHxT)

Gewicht: ca. 290 gr.

(Mit allen Gurten und Regenschutzhülle ca. 515 gr.)

UVP: EUR 79,99

OutBound Holster 20 Carbon Grey

EAN: 81986501 718 0 • Bestellnummer: M718

Maße Außen: 21 x 26,5 x 16,5 cm (BxHxT)

Maße Innen Kamerafach: 18,5 x 21,5 x 11,5 cm (BxHxT)

Gewicht: ca. 330 gr.

(Mit allen Gurten und Regenschutzhülle ca. 555 gr.)

UVP: EUR 89,99

OutBound Holster 30 Carbon Grey

EAN: 81986501 720 3 • Bestellnummer: M720

Maße Außen: 21,5 x 34 x 16,5 cm (BxHxT)

Maße Innen Kamerafach: 18,5 x 28,5 x 11,5 cm (BxHxT)

Gewicht: ca. 370 gr.

(Mit allen Gurten und Regenschutzhülle ca. 610 gr.)

UVP: EUR 99,99

OutBound Holster 50 Carbon Grey

EAN: 81986501 722 7 • Bestellnummer: M722

Maße Außen: 21,5 x 34 x 22 cm (BxHxT)

Maße Innen Kamerafach: 18,5 x 28,5 x 16,5 cm (BxHxT)

Gewicht: ca. 425 gr.

(Mit allen Gurten und Regenschutzhülle ca. 670 gr.)

UVP: EUR 111,99

Die Oberseite des Außenmaterials der OutBound™Holster ist mit einer wasserabweisenden DWR Imprägnierung, die Unterseite des Materials mit einer wasserresistenten PU Beschichtung versehen. Das verwendete Material umfasst unter anderem die hochwertigsten abriebfesten YKK®RC Fuse Reißverschlüsse, 420D High-Density Nylon, 420D Velocity Nylon, strapazierfähiges Nylon Tarpaulin, 350G Air-Mesh, Nylon Gurtband und 3-lagigen Nylonfaden. Im Inneren: 200D Poly, Velex Futterstoff, Belly-O-Mesh, geschlossenporiger Schaum und 3-lagiger Nylonfaden. Nahtversiegelte Regenschutzhülle aus beidseitig PUR beschichtetem 210T Nylon.

Lieferbar ab sofort

Bitte beachten Sie, dass unsere MindShift Gear®Produkte teilweise mit optionalem Zubehör abgebildet sind wie z.B. Kamera, Objektiv oder Laptop. Dieses dient der besseren Darstellung und ist nicht im Lieferumfang enthalten.