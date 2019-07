Hear:Me heißt die neue Serie an Videomirkofonen, die Rollei jetzt vorgestellt hat. Es gibt sie sie als Hear:Me mini (ca. 50 Euro) fürs Smartphone und Kompaktkameras sowie als Hear:Me Pro (ca. 100 Euro) für DSLR und Spiegellose. Rollei kündigt zudem an, in den kommenden Tagen weiteres Videozubehör zu präsentieren.

Pressemitteilung der Rollei GmbH & Co. KG: