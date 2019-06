DOCMA 89 beschreibt alle Spielarten der Dodge & Burn-Technik

Erinnern Sie sich an Ansel Adams? Den großen amerikanischen Landschaftsfotografen, der so sehr für seine authentische Naturfotografie verehrt wird? Nun, auch Ansel Adams half der Wahrhaftigkeit seiner Motive auf die Sprünge. Zwar nicht am PC mit Stempel- und Bereichsreparatur-Werkzeugen, dafür aber bei der Entwicklung mit ausgefeilten Abwedler- und Nachbelichter-Masken. Kurz, der gute Adam hat mit den klassischen Mitteln der Dunkelkammer an seinen Ausbelichtungen geschraubt, was das Zeug hielt. Sicher ein wesentlicher Grund, warum die Bilder damals wie heute so gut ankommen.

Natürlich gibt es auch für diese Techniken eine digitale Entsprechung. Sie hört auf den klangvollen Namen „Dodge & Burn“. Olaf Giermann hat ihr in der neuen DOCMA 89 einen 14-seitigen Premium-Workshop gewidmet. Der ist so ausführlich geraten, damit wirklich keine Frage der praktischen Anwendung offen bleibt.

Aber das ist natürlich nur eins von den vielen spannenden Themen in der neuen Ausgabe des DOCMA-Magazins.

Das ganze Inhaltsverzeichnis:

Tipps & Tricks

Tipps & Tricks für Lightroom CC Viele der Funktionen aus Lightroom Classic CC sind nicht auf Anhieb in Lightroom CC wiederzuerkennen oder versteckt untergebracht. Wir helfen Ihnen, sich dort schnell zurechtzufinden. Tipps & Tricks für Lightroom Classic und Camera Raw Die Bereichsmaske beschleunigt das selektive Optimieren Ihrer Bilder in Lightroom Classic CC oder Camera Raw von Photoshop CC enorm. Statt feine Detailänderungen mühsam in hoher Zoomstufe einpinseln zu müssen, können Sie relativ grob maskieren und dann die Korrektur per Schieberegler fein abstimmen. Freeloads Kostenloses Material aus dem Netz für Bildbearbeiter: Photoshop-Vorgaben und -Dateien, Lightroom-Presets, Video-Tutorials, Schriften, und vieles mehr.

Tutorials

Spiegelwelten Die Verbindung von zwei eigentlich nicht zueinander passenden Bildern in einer Montage ist ein beliebter Instagram-Effekt. In diesem Photoshop-Tutorial erfahren Sie, wie er umgesetzt wird. Wasserfarben-Effekt Mit der hier vorgestellten kostenlosen Photoshop-Aktion kreieren Sie in wenigen Schritten ein Mixed-Media-Bild. Premium-Workshop: Dodge & Burn Die Bildbearbeitungstechnik Dodge & Burn, die Ihren Bildern mehr Plastizität verleihen kann, ist für die Hautretusche sehr beliebt, kann aber auch für viele weitere Zwecke genutzt werden. Objekte schrumpfen: Mini-Auto In diesem Tutorial zeigen wir Ihnen, wie Sie ein Auto schrumpfen und in eine knuffige Comic-Version seiner selbst verwandeln können. DOCMA-Raw-System: Kodak-LooksMit dem DOCMA-Raw-System ist es einfacher als je zuvor, Fotos einen Analogfilm-Look zu geben. Lightroom-Akademie: Studioaufnahmen perfekt retuschieren So funktionieren Bildkorrekturen mit Lighthtroom Classic CC. Detailverstärkung mit Normalmaps Mit Normalmaps lassen sich in 3D-Programmen plastische Oberflächentexturen erzeugen. In Photoshop CC sind sie zur Detailverstärkung in 2D-Bildern nutzbar. Spiegel als Lichtquelle Als Lichtformer oder Gestaltungselement eingesetzt, bringen Spiegel Abwechslung ins Licht-Setup. Photoshop-Akademie: Der Modus Lab-Farbe Mit dem Lab-Modus können Sie sehr schnelle Bildoptimierungen durchführen, die anders nicht möglich oder aufwendiger wären. DOCMA hilft: Vintage-Teppich Als Antwort auf eine Leserfrage zeigt Doc Baumann, wie man mit Photoshop einen abgewetzten Look für jeden Teppich erzeugt.

Projekte

Pseudo-Banksy: Fridays for Future Wir stellen Ihnen eine digitale „Wandbemalung“ im Stil des britischen Streetart-Künstlers Banksy vor, realisiert von Doc Baumann. Fotos vom SternenhimmelIm zweiten Teil unserer Astro-Serie erfahren Sie, wie Sie durch Stacking mehrerer Einzelaufnahmen das Rauschen reduzieren können und wie Sie Sternspur-Fotos erzeugen. Sin City-Stilmittel Mit den Sin City-Filmen wurden die gleichnamigen Comics von Frank Miller eindrucksvoll verfilmt. Olaf Giermann nahm für sein Nachbau-Tutorial die Grafik der entsprechenden Filmplakate zum Vorbild.

Extended

Begleitete Online- Fotografiekurse Christoph Künne sprach mit dem Fotografen Rüdiger Schestag über dessen web-basiertes Lernformat XLAB-Akademie. Hexen und Blaufärben Mit dem fotografischen Edeldruckverfahren Cyanotypie lassen sich interessante Effekte erzielen. Dafür brauchen Sie nicht einmal Entwickler oder Fixierbad. 3D-Objekte ohne 3D-Technik? Die Bilddatenbank Pixelsquid bietet eine Fülle von 3D-Objekten, die man in Photoshop importieren und leicht anpassen kann. Uli Staiger erklärt, wie es geht. Brand Stand: Wenn Marken Haltung zeigenDie Suchanfragen bei Adobe Stock spiegeln immer häufiger den Wunsch, soziale Verantwortung und nachhaltiges Wirtschaften unter Beweis zu stellen. Foodfotografie Mit dem Buch „Foodfotografie“ versucht Maria Panzer, Einsteigern wie auch erfahrenen Fotografen zu besseren Bildern in diesem beliebten Genre zu verhelfen. News Neuigkeiten für Bildermacher und Fotografen und die Highlights aus dem DOCMA-Blog.

Docmatisches

Unsere Autoren/Impressum Hier stellen wir die Autoren des DOCMA-Magazins vor. Webklicks Die besten Kreativseiten zur Inspiration für Bildermacher. Techtalk: Die Systemfrage Christoph Künne ist der Frage „ Mac oder Windows?“ in einem Selbstversuch nachgegangen.



100 Seiten, als Printausgabe und ePaper erhältlich.