Leica CL Street Kit

Kompakte Fotoausrüstung für die Reportage-Fotografie auf Reisen

Wetzlar, 7. Dezember 2018. Die Leica Camera AG bietet die kompakte Systemkamera Leica CL und das Leica Summicron-TL 1:2/23 ASPH. ab sofort auch in einem „Street Kit“ an. Als vielseitiges Werkzeug für Fotografen, die Bildqualität, ein intuitives Bedienkonzept und ein ikonisches Produktdesign schätzen, bildet die CL zusammen mit dem Objektiv Leica Summicron-TL 1:2/23 ASPH. eine leistungsstarke und besonders kompakte Ausrüstung. Die Brennweite des Objektivs von 35 mm (umgerechnet auf das Kleinbildformat) ist dabei ein echter Klassiker für die Reportage-Fotografie und eröffnet kreative Gestaltungsmöglichkeiten. Ein Handgriff und ein zusätzlicher Ledertragriemen – alle Produkte gibt es im Set in der schwarzen Ausführung – sowie ein zweiter Akku runden die Ausstattung des „Street Kits“ ab, das sich als leichtes Gepäck ideal auf Reisen eignet.

Das Leica CL Street Kit ist ab sofort vorfügbar. Das Set bietet einen Preisvorteil und ist für eine unverbindliche Preisempfehlung von 3950 Euro erhältlich.

Mit 24 Megapixeln, einem schnellen Autofokus und bis zu 10 Aufnahmen pro Sekunde ist die Leica CL der ideale Begleiter für spontane Aufnahmen. Zu den herausragenden Features gehört ihr elektronischer EyeRes®-Sucher, der mit einer nicht wahrnehmbaren Reaktionszeit und einer Auflösung von 2,36 Millionen Pixeln ein beeindruckendes Seherlebnis und zahlreiche Vorteile bietet. Das fertige Bild ist bereits vor dem Auslösen im Sucher zu sehen. Anwender haben somit die optimale Kontrolle über die Bildgestaltung.

Dabei überzeugt die CL nicht nur im Bereich Foto, sondern auch mit ihren Videofunktionen und Aufnahmen mit einer Auflösung von bis zu 4K. Durch die nahtlose Verbindung zur Leica FOTOS app können Bilder schnell und einfach auf das Smartphone übertragen und in sozialen Netzwerken geteilt werden.

Hinzu kommt die benutzerfreundliche Bedienung. Alle wesentlichen Bedienelemente der CL befinden sich auf der Kamera-Oberseite. Neben dem elektronischen Sucher stehen hier zwei Einstellräder für Blende, Verschlusszeit, ISO-Wert und die Programmwahl zur Verfügung. Ein zusätzliches Top-Display informiert sofort über alle relevanten Werte.

Neben dem Summicron-TL 1:2/23 ASPH. aus dem Street Kit ist darüber hinaus ein umfangreiches Angebot an TL-Objektiven für die Leica CL erhältlich. Kompakt, lichtstark und mit Brennweiten von 17 bis 200 mm bietet das Portfolio unendliche Möglichkeiten kreativer Anwendungen. Durch die auf der photokina 2018 angekündigte „L-Mount Alliance“, die es Panasonic und Sigma ermöglicht den von Leica entwickelten L-Mount Standard zu nutzen und Optiken und Kameras mit diesem Objektivanschluss anzubieten, ist die Leica CL auch für zukünftige Entwicklungen gewappnet.