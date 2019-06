LAOWA 15 mm f/2,0 Zero-D

Das derzeit lichtstärkste Ultra-Weitwinkelobjektiv für Vollformatkameras in Kürze neben dem bereits verfügbaren Sony E Anschluss nun auch mit Canon RF und Nikon Z Bajonett lieferbar!

Das LAOWA 15 mm f/2,0 Zero-D ist mit f/2,0 das weltweit lichtstärkste Ultra-Weitwinkelobjektiv für Vollformat. Bisher nur ein Leckerbissen für Sony E Fotografen ist dieses exzellente Objektiv nun auch für Canon R und Nikon Z Fotografen erhältlich. Die optische Konstruktion des leichten und kompakten Objektivs besteht aus 12 Elementen in 9 Gruppen, darunter 2 asphärische Elemente und 3 Elemente mit extra geringer Streuung. Das patentierte optische Design minimiert erfolgreich die Verzeichnung sowie die chromatische Aberration und liefert gleichzeitig eine hervorragende optische Leistung bis hinein in die Bildecken. Die im Markt befindlichen ultraweiten und lichtstarken Objektive sind normalerweise sehr groß und besitzen meist eine kuppelartige Frontlinse. Das ist besonders problematisch für Landschaftsfotografen, die sehr oft Filter verwenden. Venus Optics ist auch auf deren Bedürfnisse eingegangen und schaffte es, das Objektiv mit einer flachen Frontlinse zu entwickeln, die ein 72 mm Filtergewinde ermöglicht. So können ganz normale 72 mm Einschraubfilter verwendet werden. Zusätzlich bietet dieses Objektiv dank der superkurzen Naheinstellgrenze von 15 cm die Möglichkeit, auch Objekte in der Nähe scharf abzubilden. Dank der großen Blendenöffnung f/2,0 gelingen hervorragende Astrofotos sowie Weitwinkelaufnahmen mit schönem Bokeh.

Preis und Verfügbarkeit:

Der empfohlene Verkaufspreis beträgt 999,- Euro.

Sofort lieferbar mit Sony E Anschluss und neu ab August 2019 mit Canon RF und Nikon Z Anschluss.

Highlights: