500px-Gründer Evgeny Tchebotarev wechselt zu Skylum

Evgeny Tchebotarev, Initiator der erfolgreichen Fotografen-Plattform 500px, geht zu Skylum und wird das führende Softwareunternehmen vor allem bei der Expansion auf dem asiatischen Markt unterstützen. Der Fokus liegt dabei auf Partnerschaften, den Vertrieb und dem Aufbau einer lokalen Foto-Community rund um die Software von Skylum.

Bellevue, WA – 3. Juli 2018 ​— Skylum Software, Hersteller der preisgekrönten Foto-Software Luminar and Aurora HDR, freut sich, Evgeny Tchebotarev als Vice-President Sales & Marketing für den asiatischen Markt gewonnen zu haben.

Alex Tsepko, Gründer und CEO von Skylum​: ​“Es hat mich schon immer inspiriert, was Evgeny für Fotografen getan hat. Er hat mit 500px die innovativste und benutzerfreundlichste Plattform für Fotografen geschaffen. Ich bin davon überzeugt, dass Evgeny als Teil des Skylum-Teams noch mehr für die weltweite Foto-Community tun kann. Wir haben große Pläne und es ist uns eine große Ehre, solch einen herausragenden Teamplayer an Bord zu haben.”

Der gebürtige Moskauer Tchebotarev gründete die Plattform 500px im Jahre 2004 als Community für Fotografen, die ihre Arbeiten und Erfahrungen online mit Gleichgesinnten austauschen möchten. In den folgenden 14 Jahren wuchs die 500px-Community auf über 13 Millionen Mitglieder an, bevor sie 2018 von Visual China Group (VCG) übernommen wurde. Tchechotarev hat viel Zeit in Asien verbracht und dort für verschiedene Firmen Produkte entwickelt und vermarktet.

Mithilfe seiner einmaligen Kenntnisse und Einblicke aus 14 Jahren an der Spitze von 500px – sowie seiner Zeit als Produktmanagement-Berater im asiatisch-pazifischen Markt – wird Tchebotarev dafür verantwortlich sein, die Präsenz von Skylum in Asien zu stärken und Partnerschaften in der Region zu fördern. Ein weiterer Fokus liegt auf dem Aufbau einer starken Fotografie-Community, um auch auf diesem Weg noch mehr Menschen innovative Bildbearbeitungs-Anwendungen bereit zu stellen.

Bereits heute werden Software-Produkte von Skylum von hunderttausenden asiatischer Fotografen in Japan, China, Hong Kong, Singapur und vielen weiteren Ländern verwendet.

Evgeny wird sein Wissen über Fotografie, Produktentwicklung und den asiatisch-pazifischen Markt nutzen, um die Reichweite von Skylum sowohl online als auch aktiv vor Ort zu erweitern, beispielsweise durch die Organisation von Veranstaltungen wie Foto-Walks, Events und Wettbewerben.

Evgeny Tchebotarev​: „Ich bin begeistert vom Engagement, das Skylum an den Tag legt, um großartige Software für Fotografen zu entwickeln und dabei gleichzeitig eine echte Gemeinschaft von leidenschaftlichen Fotografen aufbaut. Das passt perfekt zu meinen persönlichen und beruflichen Ambitionen. All das in einem hart umkämpften, schnelllebigen und einzigartigen Markt wie Asien umzusetzen, ist eine zusätzliche Herausforderung, die ich gerne annehme.”