GFX100 Roadshow – Die neue spiegellose Systemkamera FUJIFILM GFX100 zum Anfassen und Ausprobieren

Kleve, 24. Juni 2019. Mit der spiegellosen Systemkamera GFX100 hebt FUJIFILM die professionelle Foto­grafie auf ein neues technisches Niveau. Nachdem das neue Flaggschiff-Modell der Mittelformat-Fotografie im Mai offiziell vorgestellt wurde, startet FUJIFILM nun Anfang Juli eine Roadshow, die in fünf Städten Deutschlands Station macht. Interessierte Fotografen sind dazu eingeladen, die FUJIFILM GFX100 auszuprobieren und mit Produktspezialisten ins Gespräch zu kommen.

Erfahrene FUJIFILM X-Photographer werden in Live-Shootings die Leistungsfähigkeit der GFX100 präsentieren und stehen den Teilnehmern als Ansprechpartner zur Verfügung.

Termine, Locations und X-Photographer

Die GFX100 Roadshow gastiert im Zeitraum von Juli bis September 2019 in fünf deutschen Städten: Neuss, Stuttgart, Berlin, Hamburg und München.

Die Events finden in professionellen Fotostudios statt, sodass Interessierte unter realen Studiobedingungen und unter Anleitung von FUJIFILM X-Photographern und Produktspezialisten die GFX100 selber testen können. Hierfür stehen zwei unterschiedliche Set-ups zur Verfügung.

07. Juli 2019, Neuss

Mit Porträt- und Automobil-Fotograf Deniz Saylan im LOFTSTUDIO 14c

Mit Porträt- und Automobil-Fotograf Deniz Saylan im 14. Juli 2019, Stuttgart

Mit People-Fotograf Dieter Hirt in den esspestudios

Mit People-Fotograf Dieter Hirt in den 18. August 2019, Berlin

Mit Porträt- und Automobil-Fotograf Deniz Saylan in den RAW Studios

Mit Porträt- und Automobil-Fotograf Deniz Saylan in den 25. August 2019, Hamburg

Mit Mode-, Werbe-, und Lifestyle-Fotograf Philipp Rathmer in den BRIESE Studios

Mit Mode-, Werbe-, und Lifestyle-Fotograf Philipp Rathmer in den 08. September 2019, München

Mit People-Fotograf Dieter Hirt im Weststudio

(Beginn und Ende aller Veranstaltungen: 11:00 bis 17:00 Uhr. Eine vorherige unverbindliche Anmeldung über die Webseite ist erwünscht.)

„Seit der Ankündigung unserer neuen FUJIFILM GFX100 erreichen uns unzählige Anfragen vieler Fotografen, die das neue Modell im Rahmen einer Touch & Try Veranstaltung testen möchten, um sich so selbst ein Bild von den Innovationen unseres neuen GFX Spitzenmodells zu machen. Diesem Wunsch der FUJIFILM Fans kommen wir gerne nach und freuen uns, allen Interessenten die Möglichkeit bieten zu können, die GFX100 in zwei professionellen Shooting-Set-ups zu testen“, erläutert Sebastian Müller, Marketingleiter der FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbH.

Alle diejenigen, die ihr eigenes GFX Equipment zur Roadshow mitbringen, können vor Ort vom kostenlosen Check & Clean-Service für die Modelle der GFX Serie profitieren. Dieser umfasst neben der Funktionsprüfung und äußeren Reinigung auch die Reinigung des Sensors sowie ein Update auf die aktuellste Firmware.

Professioneller Workflow mit Capture One

Als Partner der GFX100 Roadshow wird Capture One mit dabei sein. Interessierte können sich vor Ort informieren, welche Möglichkeiten sie haben, FUJIFILM RAW Daten perfekt zu verarbeiten und einen professionellen Workflow zu realisieren.