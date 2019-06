Fujifilm hat in den vergangenen Jahren sein Angebot an analogem Filmmaterial immer weiter ausgedünnt. Zuletzt gab es nicht einmal mehr einen Schwarzweißfilm. Der kommt Ende des Jahres in Gestalt des Neopan Acros II nun wieder zurück – allerdings vorerst nur nach Japan.

Vor gut einem Jahr hat Fujifilm den einstmals sehr populären Schwarzweiß-Film Neopan Acros 100 eingestellt und sich damit komplett aus dem Geschäft mit Schwarzweiß-Filmen und -Fotopapier zurückgezogen. Jetzt kündigt Fujifilm Japan an, den Film als Acros II ab Ende des Jahres wieder zurückzubringen – mit neuer Emulsion und im Format 135 und 120.

Der Acros basiert auf einer neuen Emulsion, da die Zutaten für das Originalrezept teilweise nicht mehr erhältlich waren. Dank „Super Fine particle technology“ soll der neue Acros II noch schärfere und detailliertere Negative liefern als sein Vorgänger. Vorerst soll der Acros II nur in Japan herauskommen, Fujifilm schließt bei entsprechender Nachfrage jedoch einen internationalen Vertrieb nicht aus.