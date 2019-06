Bereichsmasken im Modus »Farbe« sind für selektive Bildverbesserungen oft viel hilfreicher als Luminanzmasken, da es für helligkeitsabhängige Änderungen bereits in den »Grundeinstellungen« oder per »Gradationskurve« schon ziemlich genaue Korrekturmöglichkeiten für das feine Abstimmen von Tonwerten gibt. Meist sollen aber Bereiche mit verschiedenen Farben unterschiedlich optimiert werden: Verschiedene Kleidungsstücke in der Fashion-Fotografie, Himmel und Erde in der Landschaftsfotografie, Porträt und Hintergrund in der People-Fotografie und so weiter.