ALPA mit Anschluss an Hasselblad X-Kameras

Zürich/Schweiz, 28. Juni 2018 – Mit der Einführung des ALPA-Adapters HXD können neu eine Vielzahl an ALPA-Objektiven und Objektiv-Modulen an aktuellen und zukünftigen Hasselblad X-Kameras verwendet werden. Der Adapter ermöglicht es, hochwertige ALPA/Rodenstock-Optiken von 32 bis 180 mm an der Hasselblad X1D zum Einsatz zu bringen und, je nach Kombination, auch Mehrfachstitching weit über 100 MP zu realisieren.

Durch die Einführung des elektronischen Verschlusses in der Hasselblad X1D und des vorteilhaft kurzen Auflagemasses der Kamera lassen sich hochwertige ALPA-Short-Barrel-Objektive (SB-Mount = Objektive mit verkürztem Lensboard) direkt verwenden. Aufgrund der hohen Modularität der ALPA-Plattform eröffnet sich eine Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten für Optiken von 32 bis 180 mm Brennweite. Über entsprechende Objektiv-Module lassen sich zudem Objektive für Hasselblad V, Pentax 67 und solche mit PL-Mount verwenden. Die Bauform des Adapters wurde so gewählt, dass dieser einfach und sicheres an- und abgesetzt werden kann.

Da sich die X-Kameras über diesen Adapter auch direkt an ALPA-Bodies einsetzen lassen, wird bei langbrennweitigen Objektiven Typ SB34 an einer verstellbaren ALPA-Kamera zudem Mehrfachstitching möglich. So lassen sich Bilder von über 100 MP realisieren und bei genügend grossem Bildkreis sind sogar 9-fach-Stitches mit noch höherer Megapixel-Auflösung erreichbar. Eine entsprechende Übersicht der Kombinationsmöglichkeiten ist online auf der Produkteseite ersichtlich.

Die komfortable Zeitautomatik der X-Kameras macht das Arbeiten äusserst komfortabel und einfach. Der elektronische Sucher und das grosse Display erlauben zudem eine zuverlässige Scharfstellung mittels Zoom und Fokus-Peaking.

Der ALPA HXD-Adapter ist ab sofort zum Preis von netto CHF 759.00 (ex works Switzerland) bei ALPA-Landesvertretungen und ALPA in Zürich erhältlich.

