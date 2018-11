Capture One macht einen großen Versionssprung, heute hat Phase One Version 12 der Workflow-Software veröffentlicht. Capture One 12 bringt viel Neues, etwa editierbare Verlaufsmasken, übertragbare Luminanzmasken oder ein runderneuertes Menüsystem. Neue Funktionen gibt’s in Capture One 12 für Besitzer von Fuji-Kameras. Capture One 12 ist ab sofort erhältlich, die Preise hat Phase One teils kräftig angehoben.

Update, 19.11.2018, 17:15. In der ursprünglichen Fassung dieses Beitrags haben wir an dieser Stelle die Preise der Vorversion Capture One 11 mit denen der aktuellen Version Capture One 12 verglichen. Als Grundlage für den Preisvergleich diente uns die in der Pressemitteilung vom 30.11.2017 genannten Preise für Capture One 11. In dieser Pressemitteilung wurden allerdings Netto-Preise genannt und nicht die letztendlich gültigen Endverbraucherpreise. Das war zum einen aus dem Pressetext nicht ersichtlich, zum anderen ist die Angabe von Nettopreisen gegenüber Endverbrauchern gemäß Preisangabenverordnung (PAngV) in Deutschland nicht zulässig.

Kurzum: Capture One 12 verteuert sich nicht so stark gegenüber der Vorversion, wie hier zunächst zu lesen war (denn Capture One 11 war ja teurer). Vollversion und Upgrade kosten nur noch rund 17 Euro mehr. Capture One 12 Pro Sony ist rund zweieinhalb Mal so teuer wie die Vorversion.

Alternativ gibt es C1, wie die Software gerne abgekürzt wird, auch im Abo für 19 Euro monatlich. Das ist etwas günstiger als bisher, aber immer noch deutlich teurer als das Bundle von Lightroom und Photoshop (11,89 Euro).

Das ist neu in Capture One 12

Viel Geld also, das Phase One jetzt für seine sicherlich sehr leistungsfähige Workflow-Software verlangt. Immerhin hat Capture One 12 bedeutende Neuerungen zu bieten:

Komplett überarbeitete und optimierte Benutzeroberfläche

Phase One hat Icons und Werkzeugsymbole neu gestaltet, die Schieberegler modifiziert und die Schriftgröße des Benutzer-Interface angepasst. Zudem wurden die Menübefehle neu gruppiert und fast jede Funktion lässt sich jetzt auch per Tastenkürzel aufrufen. Das alles soll den Workflow in Capture One 12 deutlich verbessern.

Luminanzmaske

Neu in Capture One 12 sind Luminanzmasken. Sie basieren auf den Helligkeitsinformationen einer Bilddatei und erlauben es, bestimmte Bildbereiche wie den Himmel unkompliziert auszuwählen. Luminanzmasken lassen sich in Capture One 12 speichern und auf weitere Bilder übertragen.

Lineare und radiale Verlaufsmaske

Ähnlich wie in Lightroom gibt es in Capture One 12 jetzt ebenfalls lineare und radiale Verlaufsmasken. Sie können bewegt und gedreht werden, ihre Form lässt sich jederzeit ändern – auch asymmetrisch. Die Einstelloptionen für Masken hat Phase One ebenfalls verbessert.

Plug-In-Möglichkeit

Phase One hat Capture One 12 mit einer Schnittstelle für Plug-Ins versehen. Das ermöglicht es externen Entwicklern, Erweiterungen für Capture One 12 zu programmieren. Erweitert wurde zudem die Unterstützung von Apple Script, sodass sich auf dem Mac noch mehr Aufgaben automatisieren lassen.

Fujifilm Film Simulation

Capture One 12 beherrscht die Filmsimulation der X- und GFX-Kameras von Fujifilm

Neu unterstütze Kameras

Neu werden in Capture One 12 die folgenden Kameras unterstützt:

Nikon Z7

Nikon Z6

Fujifilm GFX 50R

Canon EOS R

Canon EOS M50

Pressemitteilung von Phase One: