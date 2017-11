Phase One veröffentlicht heute mit Capture One 11 eine neue Version seiner Workflow-Software. Wichtigste Neuerungen: Alle Korrekturen lassen sich jetzt auf Ebenen legen, die Auswahlwerkzeuge wurden stark verbessert und Bilder können mit Kommentaren versehen werden. Capture One 11 gibt es für Windows und Mac und ist im Abo und im Einzelverkauf erhältlich.

In Capture One 11 sind jetzt alle Werkzeuge ebenenbasiert. Das vereinfacht die Bildbearbeitung deutlich: Korrekturebenen lassen sich beispielsweise für einen schnellen Vorher-/Nachhervergleich ab- und anschalten. Außerdem erlaubt es Capture One 11, die Deckkraft der Ebenen zu ändern, etwa um eine Korrektur abzuschwächen.

Zudem können in Capture One 11 Ebenen als Verlauf angelegt oder per Pinsel aufgetragen werden. Auf diese Weise lässt sich die Wirkung eines jeden Befehls lokal begrenzen. Sogar Presets und Styles lassen sich auf Ebenen legen.

Verbessert hat Phase One die Maskierungswerkzeuge, was im Zusammenspiel mit der ebenenbasierten Bearbeitung deutliche Vorteile bringt. Unter anderem findet der Maskierungspinsel jetzt automatisch Kanten, die weiche Kante einer Maske lässt sich nachträglich ändern.

Durchläuft ein Foto in der Post Production mehrere Stationen, spielt der Kommunikation der Bildbearbeiter untereinander eine große Rolle. Sie wird in Capture One 11 durch das neue Anmerkungswerkzeug erleichtert. Damit lassen sich Notizen, Kommentare etc. einfach auf eine neue Ebene direkt ins Bild malen. Die Anmerkungsebene kann erhalten bleiben, wenn das Bild ins Photoshop-Format (PSD) exportiert wird.

Die Liste der unterstützen Kameras ist übrigens erfreulich lang. Sogar Exoten finden sich darin, zum Beispiel die Epson RD1. In einem Punkt bleibt sich Phase One indes treu: Mittelformat-Kameras, die nicht aus dem eigenen Haus beziehungsweise von Mamiya/Leaf stammen, ignoriert auch Capture One 11. Besitzer einer Fujifilm GF-X 50s, Hasselblad X1D oder Pentax 645Z bleiben also weiterhin außen vor.

In aller Kürze: weitere Neuerungen in Capture One 11:

Der Import-Dialog kann nun Dubletten automatisch ausschließen

Bildzuschnitt kann als Pfad nach Photoshop exportiert werden

Wasserzeichen lassen sich ebenfalls als Ebenen in Photoshop-Dateien speichern

Hauptwerkzeuge reagieren schneller und direkter

Verfügbarkeit und Preise

Capture One 11 läuft auf Mac (ab OS X 10.11.6 „El Capitan“) und PC (ab Windows 7, 64 Bit). Die Workflow-Software ist sowohl im Abo also auch im Einzelverkauf erhältlich. Die Kaufversion Capture One Pro 11 kostet 279 Euro, das Upgrade von Version 9 oder 10 kommt auf 119 Euro. Für ein Jahresabo verlangt Phase One 20 Euro im Monat, oder 180 Euro im Voraus.

Für Besitzer einer Sony-Kamera gibt es wieder die spezielle Variante Capture One Pro 11 for Sony. Sie liest nur die RAW-Fotos einer Sony-Kamera (leider keine DNG) und kostet 79 Euro.

Pressemitteilung von Phase One: