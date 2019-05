Das derzeit lichtstärkste Weitwinkelzoom kommt in Kürze von Panasonic: das Leica DG Vario-Summilux F1.7 / 10-25mm für Micro Four Thirds. Es deckt bezogen auf Kleinbild einen Brennweitenbereich von 20 bis 50 Millimeter ab. Das Linsensystem besteht aus 17 Elementen in zwölf Gruppen und verfügt über drei asphärische Linsen und vier ED-Linsen. Das Weitwinkelzoom wird ab Juli verfügbar sein, es soll rund 2000 Euro kosten.

Pressemitteilung von Panasonic Deutschland: