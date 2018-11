Der ZEISS Photography Award 2019 ist eröffnet

Bis zum 8. Februar 2019 können ambitionierte Fotografen auf der ganzen Welt ihre Fotostrecken zum Thema „Seeing Beyond – The Unexpected“ einreichen.

OBERKOCHEN, 22. November 2018. Der ZEISS Photography Award geht in die vierte Runde – und ruft ambitionierte Fotografinnen und Fotografen weltweit dazu auf, ihre Werke unter dem Thema „Seeing Beyond – The Unexpected“ einer internationalen Experten-Jury zu präsentieren. Bis zum 8. Februar 2019 können Fotografen unter www.zeiss.de/zpa19 ihre Fotoserien aus fünf bis zehn Bildern einreichen.

Das Thema „The Unexpected“ darf und soll im weitesten Sinne verstanden werden: Wichtig ist, dass die Serie eine starke und klar erkennbare Geschichte erzählt, die über das Alltägliche hinausgeht und etwas Unerwartetes oder Überraschendes in den Blick nimmt – sei es in der Landschaft, im menschlichen Ausdruck, durch Gefühle oder Interaktion, im Kontext von politischen oder sozialen Entwicklungen oder durch einen eher konzeptionellen Ansatz. Das Unerwartete kann von globaler oder sehr persönlicher Bedeutung sein, es kann etwas Bekanntes in neuem Licht zeigen – oder etwas völlig Unbekanntes beleuchten. Alle fotografischen Genres sind willkommen.

Renommierte Jury

Die eingereichten Fotos werden von einer renommierten Jury bewertet, die mit drei internationalen Experten aus der Fotobranche besetzt ist: Simon Frederick, Künstler, Fotograf und Filmemacher, Shoair Mavlian, Leiterin der Agentur Photoworks und Dagmar Seeland, Bildredakteurin beim Magazin „Stern“. Die Jury beurteilt sowohl die fotografische Qualität als auch die Kreativität der Arbeiten.

Attraktive Preise: ZEISS Objektive im Wert von 12.000 Euro und eine Fotoreise

Am 26. März 2019 wird die Shortlist mit den 15 besten Arbeiten veröffentlicht, am 9. April 2019 wird der Gewinner bekanntgegeben. Auf den Gewinner warten attraktive Preise: ZEISS Foto-Objektive seiner Wahl im Gesamtwert von 12.000 Euro sowie 3.000 Euro Reisebudget für ein Fotoprojekt. Die feierliche Preisverleihung findet am 17. April 2019 in London statt. Die Gewinnerfotos und ausgewählte Fotos der Shortlist werden vom 18. April bis 6. Mai 2019 im Somerset House in London ausgestellt. ZEISS lädt den Gewinner zusätzlich in den Unternehmenshauptsitz in Deutschland ein. Dort bekommt er Einblick in die ZEISS Welt und kann die Objektive von ZEISS ausgiebig testen. Weiterhin bieten ZEISS und die World Photography Organisation dem Gewinner an, individuell mit ihnen zusammenzuarbeiten.