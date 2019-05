Nach erfolgreichem Härtetest: Neue Rechteckfilter von Rollei

Rollei stellt die Top-Range seiner Rechteckfilter vor. Die neue Filter-Generation mit dem Namen „Rollei F:X Pro“ ist auf einer Reise durch die USA unter extremsten Bedingungen getestet worden.

Hamburg/Norderstedt 29.05.2019 – Mit der neuen Rechteckfilterserie F:X Pro präsentiert Rollei eine grund-legend verbesserte Version seiner erfolgreichen Produktserie. Gesteigerte Reflexionsfreiheit, gehobene Farbtreue und eine verbesserte Kratzfestigkeit zeichnen die F:X Pro Filter aus. Das ultrafeine Coating sorgt außerdem für gestochen scharfe Bilder, mit denen selbst die neueste Generation hochauflösender 150 MP High-End Kameras problemlos arbeiten kann. Deshalb hat Rollei die neue Serie mit dem Prädikat „Pro“ im Namen ausgezeichnet.

Um die Qualität im Profi-Alltag auf Herz und Nieren zu testen, hat das Rollei-Team die Filter schwierigsten Bedingungen ausgesetzt. Die F:X Pro Filter mussten Temperaturen von -12°C bis +40°C und einen Höhen-meterunterschied von 2.900 Metern aushalten. Die Filter aus original Gorilla® Glas* haben die Härtetests im Death Valley und Yosemite Nationalpark ohne Blessuren bestanden. Weder feinster Wüstensand in der Hitze des Tals des Todes, noch Eis und Schnee in klirrender Kälte konnten die Filter beschädigen. Die neuen F:X Pro haben bewiesen, was für reizvolle und einzigartige Aufnahmen in der Natur möglich sind – auch unter den widrigsten Umständen.

„Wir wissen nach zahlreichen Tests während der Entwicklung und jetzt abschließend nach der USA Reise, dass es uns gelungen ist, unseren Kunden die bisher besten Rollei-Filter zu liefern. Die Filter der F:X Pro Se-rie sind optimal widerstandsfähig und schaffen brillante Bilder“, resümiert Thomas Güttler, Geschäftsführer bei Rollei, nach der schonungslosen Testreise.

Die F:X Pro Filter kommen sowohl in 100 mm Breite zum UVP von 149,99 € als auch in 150 mm Breite zum UVP von 199,99 € auf den Markt. Es wird sie in den Ausführungen Soft GND, Hard GND, Medium GND, Center GND sowie als ND und CPL Filter geben. Rollei bietet die Filter auch als Sets an. Für Einsteiger in die Filterfotografie eignet sich zum Beispiel hervorragend das „Starter Kit“ zu einem UVP von 249,99 €. Für Profis hingegen bietet das „Ultimate Filter Kit“ zu einem UVP von 999,00 € einen Filterhalter und 10 Filter der neuen Serie. Darüber hinaus kann der Kunde sich sein persönliches Set online im Rollei Filterbaukasten individuell zusammenstellen.

Rollei wird die neue Top-Range seiner Rechteckfilter erstmals in Zingst auf dem Umweltfotofestival vorstel-len. Die F:X Pro Serie ist ab sofort im Rollei Online Shop erhältlich sowie bei ausgewählten Fachhändlern.