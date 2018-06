Vereinfachte Benutzeroberfläche beschleunigt den Phase One-Digitalisierungsprozess von Kulturerbeobjekten

Neue Bildwerkzeuge für einen automatisierten und effizienten Workflow mit hohen Verarbeitungsvolumen

KOPENHAGEN, 21. Juni 2018 – Phase One hat heute die Erweiterung seines Werkzeugportfolios für die Digitalisierung von Kulturerbeobjekten bekannt gegeben. Die Benutzeroberfläche „Slipstream“ vereinfacht die Arbeitsprozesse bei Digitalisierungsprojekten im Kulturerbebereichund unterstützt damit auch nicht geschultes Personal bei einem schnellen und effizienten Workflow. „PPI-Assist“ ermöglicht eine einfache und präzise Positionierung des Phase One iXG Kamerasystems zur Bilderfassung bei festgelegter Auflösung auf einem beliebigen Reprostativ. Phase One unterstützt somit einen innovativen, automatisierten, präzisen und effizienten Workflow bei der Digitalisierung von Objekten des Kulturerbes.

Zum erweiterten Funktionsumfang der Phase One Cultural Heritage-Produkte gehört:

Vereinfachte Benutzeroberfläche „Slipstream“ für Windows

Slipstream ist eine vereinfachte Benutzeroberfläche der Bildverarbeitungssoftware Capture One Cultural Heritage (CH). Auf Windows-Geräten mit Touchscreen ermöglicht Slipstream ab sofort auch nicht geschulten Anwendern, bei der Digitalisierung große Aufnahmevolumen zu bewältigen. Slipstream ist für eine vernetzte Arbeitsumgebung konzipiert. An den Aufnahmeprozess über das vereinfachte Interface schließt sich die Bildverarbeitung an, die von qualifiziertem Personal durchgeführt wird, das im Umgang mit Capture One CH für Mac geschult ist.

iXG Kamerasystem mit PPI-Assist

Das iXG Kamerasystem ermöglicht die Abstandsmessung auf Basis eines extrem präzisen Fokussystems und optimierter Objektivprofile. Zusammen mit Capture One CH 11.2 für Mac ist so ein schnelles und einfaches Kamera-Setup zur Aufnahme mit einer bestimmten PPI-Auflösung, Abbildungsmaßstab oder Vorlagengröße möglich. Ausgehend von der aktuellen Position berechnet PPI-Assist die jeweilige Höhe und Position für die Aufnahme bei einer bestimmten Auflösung.

iXG für schnelle Digitalisierung von transparentem Material

Das iXG Kamerasystem unterstützt jetzt die Nutzung von zwei Zwischenringen für das 72mm und 120mm Objektiv. In Kombination mit dem Phase One Transparency Kit ist die iXG die ideale Aufnahmelösung für die Digitalisierung von Diafilm, Positiv- und Negativfilm, gerahmten Dias, Planfilm und Fotoplatten aus Glas. Da die Bilderfassung bis zu 400-mal schneller als mit Flachbett‑, Trommel- oder virtuellen Trommelscannernverläuft, ist einhocheffizienter Workflow mit optimaler Qualität und minimaler Materialbeanspruchung gewährleistet. Das Phase One Transparency Kit ist modular, anpassbar und bietet mit der neuen Abstandsmessung und dem Slipstream-Modus für Windows-Betriebssysteme einen rundum optimierten Arbeitsprozess.

iXG für wissenschaftliche Anwendungsgebiete

Das iXG Kamerasystem wurde plattformoffen für neu entwickeltes Zubehör konzipiert, das für verschiedenste Anwendungsbereiche benötigt wird.Mit zusätzlichem Licht und Filtern entsprechen die Breitband-, Infrarot- und Multispektralaufnahmen der iXG höchsten Anforderungenund ermöglichen sequentielle und rechnergestützte Bildgebung, die sowohl für Multispektral- als auch für 3-D-Anwendungen erforderlich ist.

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.phaseone.com/cultural-heritage

Preise und Verfügbarkeit

Alle in dieser Mitteilung angekündigten Produkte und Tools von Phase One sind ab sofort erhältlich.

Setzen Sie sich mit einem unserer Cultural Heritage-Partner in Ihrer Umgebung in Verbindung, um mehr über mögliche Konfigurationen, Preise und Demotermine zu erfahren: www.phaseone.com/Products/Cultural-Heritage/Find-CH-Partner