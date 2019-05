Willich, 10. Mai 2019 – Als einer der führenden europäischen Hersteller von Imaging-Produkten und -Lösungen plant FUJIFILM eine Erweiterung seiner Produktionsanlagen in Steenbergen. Da das Geschäft von FUJIFILM immer europäischer (internationaler) wird, müssen die Logistik vereinfacht und die Fertigungslinien zentralisiert werden. FUJIFILM beabsichtigt daher, sich auf zwei große Standorte in Europa zu konzentrieren, nämlich Steenbergen (Niederlande) und Willich (Deutschland) für Fotofinishing und Digitaldruck. Dieser Plan wird unweigerlich zur Schließung des anderen deutschen Standorts von FUJIFILM in Gera führen.

In den letzten Jahren hat sich FUJIFILM Imaging Products & Solutions zu einer europäischen Organisation mit einer vielfältigen Kundenbasis und einer zunehmenden Anzahl von Produktkategorien entwickelt. Um den Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden, ist ein hohes Maß an Automatisierung und Optimierung unserer Produktionstechnologien erforderlich.

Für Digitaldruck und Fotofinishing haben wir in Willich und Steenbergen eine hochmoderne Produktionsstätte realisiert. Wir sind jetzt dabei, diese Einrichtungen für zukünftige Geschäftskonzepte auszubauen. Die Herstellung von Fotofinishing auf CLP-Papier steht in engem Zusammenhang mit der Produktionsstätte in Tilburg (Niederlande). Beide Anlagen können sich gegenseitig stärken, indem sie wegweisende Innovationen für ganz Europa realisieren. Beim Aufbau von zwei Kompetenzzentren in Steenbergen und Willich möchten wir unsere Produktivität und unser Innovationsniveau steigern und dabei auf ein starkes europäisches Portfolio aufbauen.

Durch die Konzentration unserer Einrichtungen für Imaging-Produkte und -Lösungen auf nur zwei geografisch nahe gelegene Standorte möchten wir unsere Logistikleistung verbessern. Die Zunahme der logistischen Anforderungen in ganz Europa erfordert die Nutzung unserer Größenvorteile. Anforderungen, die für unsere bestehende Einzelhandelskundenbasis (B2B Kundenbasis) erforderlich sind und auch dem modernen E-Commerce-Trend entsprechen.

Die Verlagerung der Geraer Produktion nach Steenbergen soll Anfang 2020 beginnen. Sobald wir die Gespräche mit den Arbeitnehmervertretern über die Verlagerung der Produktion von Gera nach Steenbergen und über die Schließung des Standorts Gera abgeschlossen haben, werden wir über die genauen Termine der Übergabe informieren.