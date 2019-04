In der Hand …

Anfang des 13. Jahrhunderts von deutschen Kaufleuten gegründet wuchs Riga schnell zu bedeutenden und wohlhabenden Handels- und Hansestadt. Später war sie für zwei Jahrhunderte zweitgrößte Stadt im schwedischen Machtbereich, dann gehörte sie ebenso lange zum Zarenreich. Teil der Sowjetunion war Riga wie ganz Lettland vom Ende des Zweiten Weltkriegs bis 1991.

Die wechselvolle Geschichte der Stadt spiegelt sich heute noch eindrucksvoll in der Architektur wider. Hier gibt es Fotomotive am laufenden Meter. Etwa das Schwarzhäupterhaus, ein gotischer Profanbau errichtet von vorwiegend deutschen Kaufmannsgilden im 14. Jahrhundert. Mit dem RF 24-105mm F4 IS USM, das ich bei meinem ersten Rundgang mit der EOS RP auf der Kamera hatte, lässt sich das Gebäude gerade noch so zur Gänze erfassen.

Obwohl das Objektiv mit 700 Gramm nicht gerade ein Leichtgewicht ist, liegt die schlanke EOS RP ordentlich in meiner Hand. Dafür sorgt vor allem der stark ausgeformte Handgriff. Allerdings: die Kamera baut nicht sehr hoch, der kleine Finger der Greifhand findet keinen Halt am Griff. Wer darauf Wert legt, für den hat Canon eine Erhöhung für die Kamera im Angebot, die unters Gehäuse geschraubt wird.

Dass Canon aus Kostengründen über das Magnesium-Chassis der EOS RP eine Kunststoffhülle spannt, fühlt man zwar, habe ich jedoch nicht als Nachteil empfunden. Hochwertig wirkt der Kunststoff allemal, da knarzt und knistert nichts. Vor allem aber wird die EOS RP dadurch fast schon zum Federgewicht, mit rund 485 Gramm ist sie jedenfalls die leichteste Kamera ihrer Klasse.

Gespart wird bei der EOS RP ferner am Akku. Der kleine Energiespender LP-E17 reicht gemessen nach CIPA-Standard lediglich für rund 250 Aufnahmen. In der Praxis waren es bei mir jedoch deutlich mehr Fotos, einen Tag lang wird eine Akkuladung im Urlaub schon reichen. Wer auf Nummer Sicher gehen will, hält einen zweiten Akku parat. Die Reserve habe ich im Hotelzimmer geladen, während ich mit der EOS RP unterwegs war. Das ist glücklicherweise möglich, weil Canon der EOS RP eine vollwertige Ladeschale beilegt.

Auch wenn es bei Architekturfotos – etwa die vielen Jugendstilfassaden in der Neustadt von Riga – nicht so sehr auf Geschwindigkeit ankommt: Dass Canon den Hauptschalter der EOS RP auf der linken Schulter platziert hat, finde ich etwas unglücklich. Ich bevorzuge den Schalter rechts, sodass ich die Kamera mit nur einer Hand greifen und einschalten kann. Gut dagegen: das Multifunktionsrad rechts lässt sich mit einem kleinen Hebel sperren.

… und vor dem Auge

Auf dem Papier wirken die Daten des elektronischen Suchers der Canon EOS RP wenig eindrucksvoll: 2,36 Millionen dots löst er auf, bei einer Vergrößerung von 0,70x. Zum Vergleich: Beim Sucher der Nikon Z6 beträgt die Auflösung 3,69 Millionen Subpixel, mit einer 0,80fachen Vergrößerung ist das Sucherbild riesig.

In der Praxis habe ich den Sucher der EOS RP indes als besser empfunden, als es von der Papierform her zu vermuten war. Etwa in den Markthallen von Riga, die bei ihrer Eröffnung Anfang der 30er Jahre des vorigen Jahrhunderts als die größten Europas galten. Entstanden sind sie auf Basis einer vormaligen Luftschiffhalle riesigen Ausmaßes. Tageslicht fällt nur durch die großzügig verglasten Fassaden und einige Oberlichter in die Hallen. Aber selbst hier im schwachen, gedämpften Licht zeigt der elektronische Sucher der EOS RP kaum Schwächen. Vielleicht, dass sich Brillenträger ein etwas größeres Sucherbild wünschen. Ich habe mich da gut beholfen, indem ich die Brille zur Aufnahme in die Stirn geschoben habe.

Ansonsten ist alles gut: Der Sucher bleibt auch im schwachen Licht klar und farbrein, Korn und Griesel gibt es nicht. Selbst schnelle Schwenks bringen das Sucherdisplay nicht aus der Ruhe, lästige Schlieren verkneift er sich.

Gut gefallen hat mir, dass sich der rückwärtige Monitor komplett zu Seite klappen lässt und dann um 270 Grad um die Querachse gedreht werden kann. Bei diesem Konzept ist eigentlich immer ein uneingeschränkter Blick aufs Display möglich, egal wie die Kamera auch gehalten wird (selbst im Hochformat!). Dass das Display bei üblicher drei Zoll Diagonale lediglich 1,04 Millionen Dots auflöst, ist sicherlich eine weitere Maßnahme von Canon, um den Preis der EOS RP klein zu halten. Bei den Reportagefotos in Riga hat mich das nicht weiter gestört, gemessen am Preis geht hier die Ausstattung der EOS RP für mich völlig in Ordnung.

Das komplett zur Seite klappbare Display hat noch einen weiteren Vorteil: Es reagiert nicht unbeabsichtigt, wenn man es mit der Nase anstubst. Mir hat das die Touch-Bedienung spürbar erleichtert, den Touch-Auslöser habe ich allerdings wegen zu häufiger Fehlschüsse recht bald abgeschaltet.

RF- und EF-Objektive

Auch die Sowjetzeit spiegelt Rigas Architektur wider. Besonders eindrucksvoll: „Stalin’s birthday cake“, ein Gebäude im sozialistischen Zuckerbäckerstil, das heute die Lettische Akademie der Wissenschaften beherbergt. Es gilt als das bedeutendste Beispiel stalinistischer Architektur außerhalb Russlands.

Über 100 Meter ragt das Gebäude hoch. Es da mit dem RF 24-150mm F4 zur Gänze einzufangen, ist unmöglich. Aber praktischerweise liegt der Canon EOS RP ja der Mount Adapter EF-EOS R bei, mit ihm lassen sich EF-Objektive für Canon DSLR problemlos anschließen. Und so ist jetzt das EF 11-24mm f/4L USM an meiner EOS RP.

Ob native RF-Objektive oder adaptierte EF-Objektive an der EOS RP sind, macht eigentlich keinen Unterschied. Vor allem nicht für den Autofokus. Eine gute Nachricht, für alle, die bereits einen Koffer voller EF-Objektive haben. Sie lassen sich mit der EOS RP einfach weiterverwenden.

Die RF-Objektive (dieses Jahr sollen noch sechs weitere folgen) sind mit einem Steuerring ausgestattet, dessen Funktion sich (in Grenzen) frei wählen lässt. Das habe ich als kleinen, aber wichtigen Vorteil gegenüber adaptierten EF-Objektiven empfunden. Ich habe den Steuerring mit der Belichtungskorrektur belegt, auf die ich so auch beim Blick in den Sucher intuitiv zugreifen konnte.

Autofokus mit Stärken und Schwächen

Bei den Architekturfotos in Riga hat der Autofokus der EOS RP eine gute Figur gemacht. Derart statische Motive stellt er blitzschnell scharf. Selbst wenn es schummrig ist, fokussiert die Kamera verblüffend schnell. Da merkt man die Verwandtschaft zu großen EOS R, deren Fähigkeit im Dunkeln zu fokussieren mich sehr beeindruckt hat.

Doch wie sieht es aus, wenn Bewegung ins Spiel kommt?

Ortswechsel, Straßenbahndepot. Jetzt steht People- und Model-Fotografie auf dem Programm. Das Licht ist spärlich bis spartanisch. Es stehen Systemblitzgeräte zur Verfügung, jedoch kein Studiolicht. Ich entscheide mich für das, was natürlich da ist, also AvailableLight. (Da kann ich dann später gleich noch prüfen, wie’s die EOS RP mit hohen ISO-Werten hält.)

Bei den Porträtaufnahmen unterstützt mich die EOS RP tatkräftig mit ihrer Gesichts- und Augenerkennung. Die arbeitet selbst mit Servo-AF sehr zuverlässig und führt die Schärfe sicher mit jeder Bewegung des Models nach. Weil es in den Straßenbahnen eng ist, fotografiere ich nun mit dem Objektiv RF 28-70mm F2 L USM. Eine gute Wahl, denn das hochwertige Zoom ist absolut Offenblende-tauglich und zeichnet zudem ein schönes Bokeh.

Dunkelheit und Gesichter in Bewegung – beides stellt das AF-System der EOS RP vor keine großen Probleme. Selbst, wenn die Kamera keine Gesichter ausmachen kann, hält sie ein Actionmotiv sicher im Foto – allerdings auf Kosten der Serienbildgeschwindigkeit. Sie beträgt mit Nachführ-AF magere 4 Bilder/Sekunde, ohne sind’s auch nicht wesentlich schnellere 5 Bilder/Sekunde. Kurzum: Eine Action-Kamera ist EOS RP nicht, für gelegentliche Schnappschüsse ist sie jedoch fit genug.

Was ich sonst noch ausprobiert habe (und was nicht)

Getreu dem Motto „Software kost‘ nix“ hat Canon die EOS RP bis unter den Saum des Kunststoffkleids mit Funktionen vollgepackt. Nicht alles habe ich ausprobiert, einiges möchte ich dennoch erwähnen. So gibt es eine Reihe an Motivprogrammen, die sich direkt mit dem griffigen Modus-Wählrad abrufen lassen. Das wird alle freuen, die sich bei Ihren Einstellungen nicht so sicher sind.

Als Zugabe gibt es eine Funktion für Fokus-Bracketing. Dabei nimmt die Kamera in Folge mehrere Aufnahmen mit leicht variierten Entfernungseinstellungen auf. Die lassen sich dann mit einer geeigneten Software (z. B. Canon DPP) zu einem Bild mit durchgehender Tiefenschärfe zusammensetzen („stacken“).

Getestet hab‘ ich’s mangels geeigneter Motive nicht. Dafür hatte ich die Gelegenheit, eine andere Funktion ausgiebig zu erkunden: die HDR-Funktion. Sie kombiniert mehrere Aufnahmen einer Belichtungsreihe zu einem Bild mit perfekt durchgezeichneten Tiefen und Lichtern. Das verbessert den Bildeindruck bei kontrastreichen Szenen, ermöglicht aber je nach Einstellungen auch einen „dramatischen“ Tonemapping-Effekt.

Meine intensive Beschäftigung mit der HDR-Funktion der EOS RP hatte indes eine unerwünschte Nebenwirkung: Sie stellt das Aufzeichnungsformat auf JPEG um – und das bleibt auch so, nachdem man die HDR-Funktion wieder verlassen hat. Ich habe es lange nicht bemerkt und so nicht wie bei Testkameras gewohnt, RAW- und JPEG-Dateien erhalten.

Nur ganz kurz ausprobiert habe ich die Videofunktionen der EOS RP. So richtig begeistert haben sie mich nicht. Zum einen arbeitet der Autofokus beim Videodreh zögerlich und findet sein Ziel häufig nur nach einigem Pumpen. Und wie die große Schwester EOS R schneidet auch die EOS RP bei 4K-Video den Bildausschnitt kräftig zu, 1,6 beträgt der Crop-Faktor. Immerhin: Die EOS zeigt sich anschlussfreudig für Videografen. Buchsen gibt es für ein externes Mikrofon und einen Kopfhörer zur Tonkontrolle.

Bildqualität

Wie gesagt: üblicherweise zeichne ich beim Fotografieren mit Testkameras JPEG und RAW parallel auf – aber da hat mir die HDR-Funktion der EOS RP einen Strich durch die Rechnung gemacht. Auch deshalb habe ich nach meiner Rückkehr aus Riga noch eine klassische ISO-Reihe im heimischen Studio fotografiert. Aus Lettland habe ich also in erster Linie JPEG-Dateien mitgebracht.

Im Nachhinein hielt sich mein Verdruss über das kleine Missgeschick in Grenzen – die JPEGs aus der EOS RP können sich nämlich wirklich sehen lassen! Canon schärft hier in den Standardeinstellungen eher zurückhaltend nach, was den Bildern meines Erachtens guttut. Auch die Farbwiedergabe spricht mich an, die Farben sind frisch aber keineswegs übertrieben bunt. Lediglich Canons leichte Vorliebe für Magenta und Purpur kann auch die EOS RP nicht verhehlen.

26,2 Megapixel löst der CMOS-Sensor der EOS RP und verspricht damit ein optimales Verhältnis zwischen Auflösung und Artefakten à la Bildrauschen. Und Canon hält das Versprechen. Farbrauschen tritt bis in höchste ISO-Regionen nicht auf (ISO 40.000 schafft die EOS RP maximal), Helligkeitsrauschen hat die Kamera gut im Griff. Es wird (in den JPEGs) erst ab ISO 12.800 sichtbar, allerdings hat bis dahin die Rauschunterdrückung schon so manches Detail mitsamt der Störung weggebügelt. Bis ISO 12.800 bleibt das Korn in den RAW-Dateien (noch) derart fein, dass ich lieber zurückhaltender entrausche als die Kamera in der Standardeinstellung.