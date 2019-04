Von Studioblitzspezialist Hensel kommt ein Adapter, mit dem sich Lichtformer aus dem eigenen Haus an den Leuchten des Systemlichtherstellers Hedler verwenden lassen. Der Adapter wird an Hedler-Leuchten montiert und ist an der Front mit einem „Hensel EH“-Schnellwechselanschluss ausgestattet. Der Hensel EH Adapter ist ab sofort erhältlich, Kostenpunkt: 250 Euro.

Pressemitteilung der Hensel-Visit GmbH & Co. KG: