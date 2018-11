So erstellen Sie eine Fotografen-Website

Für das Eigenmarketing eines Fotografen ist die eigene Homepage mittlerweile der zentrale Marketingkanal. Kein Fotograf kann es sich noch leisten, ohne eigene Website zu agieren. Da ändern auch die sozialen Netzwerke nichts daran: Facebook und Foto-Portale reichen nicht aus, um die eigenen Fotos adäquat zu präsentieren und den direkten Kontakt zum Kunden zu halten.

Mit diesem Artikel möchten wir Ihnen zeigen, wie einfach es mittlerweile geworden ist eine Fotografen-Website zu erstellen und welche Inhalte auf der Website vorhanden sein sollten. Sie benötigen keinerlei Programmierkenntnisse, um die Hinweise aus diesem Artikel sofort in die Tat umzusetzen, alle hier beschriebenen Techniken basieren auf dem Homepage-Baukasten von checkdomain.de, können aber auch auf jedes andere System und Website übertragen werden.

Mit welchem System wird die Website gepflegt?

Bevor Sie die Inhalte Ihrer Website zusammenstellen, zunächst der wichtigste Tipp: Sofern Sie kein Programmierer und Designer sind und auch nicht tausende von Euros an Werbeagenturen zahlen möchten, sollten Sie sich Gedanken über das System machen, mit die Sie die Seiten erstellen und pflegen möchten. Aus unserer Sicht sind bei der Auswahl des Systems folgende Anforderungen wichtig:

Die Erfahrung zeigt, je komplizierter ein System wird, desto seltener werden die Inhalte gepflegt. Die Pflege muss also einfach sein und sollte im besten Fall Spaß machen. Schnelle Oberfläche : Der Editor, mit dem Sie die Seiten pflegen, sollte sich flüssig bedienen lassen. Nichts frustriert mehr als eine langsame Oberfläche.

Mit guten Design-Vorlagen können Sie sofort eine schöne Website gestalten und müssen sich nicht um die Anordnung der Navigation oder anderer Elemente kümmern. Multimedia: Gerade für Fotografen muss das System in der Lage sein, einfach und schnell Bilder, Videos und Galerien einbinden zu können.

Fotos benötigen viel Speicherplatz, achten Sie daher darauf ein System einzusetzen, dass Ihnen reichlich – am besten unbegrenzten – Speicherplatz zur Verfügung stellt. Suchmaschinen-Optimierung: Was nützt die schönste Fotografen-Website, wenn keiner sie findet? Sie sollten in der Lage sein, die grundlegendsten Optimierungen an Ihrer Seite selbst in dem System vornehmen zu können.

Was nützt die schönste Fotografen-Website, wenn keiner sie findet? Sie sollten in der Lage sein, die grundlegendsten Optimierungen an Ihrer Seite selbst in dem System vornehmen zu können. Nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen: Es gibt große Content Management Systeme wie etwa TYPO3, mit denen sehr große Websites gepflegt werden können. Diese Systeme sind entsprechend kompliziert zu bedienen und benötigen professionelle Agenturen, die sie installieren und warten. Bei einer Fotografen-Website von 10 bis 30 Seiten, benötigen Sie kein TYPO3, sondern einen kleinen, schlanken Homepage-Baukasten, der genau für diese kleinen bis mittleren Websites konzipiert wurde.

Der Homepage-Baukasten von checkdomain

Wir von checkdomain bieten einen Homepage-Baukasten an, der die oben aufgeführten Anforderungen allesamt locker erfüllt. Wir bieten drei unterschiedliche Tarife an, die sich in Seitenumfang, Mehrsprachigkeitund enthaltenen E-Mail Adressenunterscheiden. Mit dem mittleren Tarif können Sie 15 Seiten erstellen, erhalten eine Domain und fünf E-Mail Adressen. Für die meisten Fotografen dürfte dieses Paket ausreichen. Das Paket kostet 9.90 € pro Monat. Die nächstgrößere Variante kostet nur 5 € pro Monat mehr und bietet dafür unbegrenzt viele Seiten und Unterstützung für Mehrsprachigkeit an.

Weitere Details zu unserem Homepage-Baukasten finden Sie hier:

checkdomain.de/homepage-erstellen/

Welche Inhalte gehören auf die Fotografen-Website?

Nun aber zur inhaltlichen Gestaltung. Dazu muss das Rad nicht komplett neu erfunden werden, es gibt tausende von guten Fotografen-Websites, von denen man sich inspirieren lassen kann. Durchforsten Sie doch mal das Netz nach Ihren Lieblingsfotografenund schauen Sie sich an, welche Inhalte dort präsentiert werden.

Die folgende Liste enthält keinen Anspruch auf Vollständigkeit, wird Ihnen aber bei den ersten Schritten der Website-Erstellung helfen.

Design

Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten. Eines aber ist klar: Das Design Ihrer Fotografen-Website ist das Aushängeschild Ihres Geschäfts. Das erste, was potenzielle Neukunden von Ihnen im Netz sehen, ist Ihre Website. Für den ersten Eindruck haben Sie nur ein Chance. Nutzen Sie Ihre künstlerischen Fähigkeiten und arbeiten Sie mit Ihren besten Bildern. Mit dem checkdomain Homepage Baukasten haben Sie Zugriff auf ästhetische Vorlagen, die Sie nach Belieben anpassen können. Zusätzlich sind Sie in der Lage, auch die Seite von null auf an zu erstellen und so Ihr komplett individuelles Design zu kreieren.

Navigation

Ein Navigationselement ist ein Muss für jede Webseite. Meist ist die Hauptnavigation oben oder links angeordnet. Die Navigation sollte nicht zu tief verschachtelt sein und die Navigationspunkte müssen klar betextet werden. Für die Nutzer ist es angenehmer, wenn Sie bereits vor dem Klick auf einen Navigationspunkt wissen, was sich dahinter verbirgt. Ein Hinweis: Verstecken Sie die Navigation nicht hinter einem sogenannten “Burgermenu” – so nennt man die drei waagerechten Balken, hinter denen gern die Navigation versteckt wird. Viele Nutzer kennen dieses Icon nicht und finden sich im schlimmsten Fall nicht auf Ihrer Website zurecht.

Startseite

Auf der Startseite können Sie beispielsweise Ihre Tätigkeitsbereiche mit Bildern und kurzen Texten präsentieren. So sieht der Besucher gleich, welche Foto-Dienstleistungen Sie anbieten. Verlinken Sie die Texte und Bilder auf Unterseiten, dort beschreiben Sie dann die einzelnen Dienstleistungen im Detail.

Suchmaschinen-Tipp: Achten Sie auf eine aussagekräftige Überschrift. “Hochzeitsfotograf Bielefeld” ist klarer als “Herzlich willkommen!”.

Über uns

Auf der Über uns-Seite erzählen Sie etwas über sich und Ihre Arbeiten, stellen Sie Ihr Atelier vor, zeigen Sie Sie Ihre Ausrüstung und zeigen Sie sich selbst. Fotografie ist ein sehr persönliches Business, bei dem es auf einen guten Draht zwischen Fotograf und dem Fotografiertem ankommt. Zeigen Sie auch hier schon einige Ihrer schönsten Werke, erzählen Sie etwas über sich und Ihre Erfahrung.

Wenn Sie hauptsächlich in der Produktfotografie tätig sind, dann sind natürlich andere Dinge für Ihren Auftraggeber wichtiger. Einen persönlichen Draht zu einer Muffenverschraubung oder einer Wasserflasche aufzubauen fällt hier weniger ins Gewicht. Vielleicht schreiben Sie in diesem Fall etwas über Ihren Arbeitsablauf und Ihre Ausrüstung, um Ihre Professionalität zu unterstreichen.

Galerien

Natürlich sind Ihre Arbeiten Ihr Aushängeschild. Kaum ein Medium bietet sich für die Präsentation besser an als Fotos. In den Galerien können Sie Ihre verschiedenen Bereiche vorstellen und Ihre besten Bilder präsentieren. Schreiben Sie zu jedem Bereich auch etwas Text, erklären Sie Ihren Kunden und den Suchmaschinen, was Sie machen und wie Sie es machen.

Sind Sie Drohnenpilot? Dann zeigen Sie in der Galerie auch Bilder, die Sie mit Drohnen aufgenommen haben, zusätzlich können auch Drohnenvideos in die Seite eingebettet werden.

Wichtig: Beim Homepage-Baukasten von checkdomain unterliegen Sie keiner Speicherplatz-Beschränkung, laden Sie so viele Bilder und Videos in Ihre Website, wie Sie mögen.

Referenzen:

Arbeiten Sie für namhafte Unternehmen? Dann zeigen Sie diese Namen (nach Absprache mit den Unternehmen). Zeigen Sie Bilder, die Sie für diese Unternehmen aufgenommen haben, eventuell haben Sie auch ein Testimonial (Kundenstimme), das Sie auf Ihrer Website veröffentlichen dürfen.

Kundenstimmen

Apropos Testimonial: Versuchen Sie von Ihren Kunden Bewertungen einzusammeln und veröffentlichen Sie diese auf Ihrer Website. Sehr viele Menschen lassen sich durch Kundenstimmen zu einem Kauf oder zur Buchung einer Dienstleistung überzeugen. Schauen Sie auf den allgemeinen Bewertungsplattformen nach Kundenstimmen über Ihr Unternehmen und integrieren Sie diese auf Ihre Website.

Beispiele für Bewertungsplattformen sind:

Preise

Sofern Sie in der Lage sind Pauschalen zu nennen, sollten Sie dieses auch tun. Klar sehen so Ihre Mitbewerber Ihre Preise, auf der anderen Seiten ersparen Sie sich jedoch zeitfressende Preisanfragen und Ihre Kunden wissen mit welchen Kosten sie rechnen müssen. Ermöglichen Sie jedoch auch dem Kunden eine Preisanfrage zu stellen. Binden Sie dazu ein Formular ein, mit dem Sie die für Sie wichtigen Rahmenfaktoren abfragen, um ein qualifiziertes Angebot abgeben zu können.

Kundenlogin

Mit einem Kundenlogin können Sie Ihren Kunden Auftragsarbeiten in einem passwortgeschützten Bereich präsentieren und zum Download anbieten.

Kontakt

Auf der Kontaktseite listen Sie alle Kontaktmöglichkeiten auf, dazu gehören Ihre Mailadresse, Telefonnummer, postalische Adresse und auch die Verlinkungen zu Ihren Social Media-Profilen. Die Kontaktaufnahme per Mail ist einfacher für Ihre Besucher, wenn Sie ein Kontaktformular einbinden.

Kontakt-Formular-Tipp: Fragen Sie nur die Infos ab, die Sie für die Beantwortung der Fragen benötigen. Im Normalfall sind das die E-Mail-Adresse und das Textfeld für die Frage. Um sich vor Spam-Mails zu schützen, sollten Sie ein sogenanntes CAPTCHA einbinden, damit stellen Sie sicher, dass Sie nur Mails von Menschen und nicht von Spam-Bots bekommen. Die CAPTCHA-Einbindung gestaltet sich mit dem checkdomain Homepage-Baukasten sehr einfach.

Impressum

In seltenen Fällen benötigen Internetseiten kein Impressum, gehen also davon aus, dass Ihre Homepage ein Impressum benötigt. Auf der folgenden Seite finden Sie einen Impressumsgenerator: https://www.e-recht24.de/impressum-generator.html . Sobald Sie eine Website geschäftsmäßig betreiben (das dürfte bei dem Großteil der Fotografen der Fall sein), benötigen Sie ein Impressum.

Datenschutz

Schon mal was von „DSGVO“ gehört? Das ist die Abkürzung für Datenschutz Grundverordnung und diese ist seit Mai 2018 in Kraft. In dieser Verordnung geht es darum, die persönlichen Daten der Nutzer zu schützen und ihnen mitzuteilen, welche Daten über sie erhoben und gespeichert werden. Das war jetzt eine sehr kurze Erklärung, im Prinzip müssen Sie wissen: Sie benötigen immer entsprechende Hinweise auf Ihrer Datenschutzseite. Aber keine Angst, Sie müssen jetzt keinen Anwalt konsultieren, schauen Sie mal auf die Seite: https://datenschutz-generator.de/ . Dort können Sie sich Datenschutzhinweise erstellen. Bitte beachten Sie dabei darauf, dass der Anwalt, der diese Seite betreibt, eventuell eine Gebühr für die erstellten Datenschutzhinweise erhebt, das ist abhängig von Ihrer “Gesellschaftsform/Rechtsform”.

Weitere Informationen zur DSGVO findet Sie auch im Supportbereich von checkdomain.de.

So finden Sie einen passenden Domainnamen

Zu einer Website gehört natürlich auch ein Domainname unter dem die Seite im Netz erreichbar ist. Falls Sie bereits einen Domainnamen registriert haben, können Sie diesen zu checkdomain umziehen und dort weiter benutzen. Dieses Vorgehen empfehlen wir aus Suchmaschinensicht, da etablierte Domains bei den Suchmaschinen ein höheres Vertrauen besitzen und bessere Suchmaschinenergebnisse erzielen als neue Domains.

Viele Domainnamen sind mittlerweile belegt, hier gilt es jetzt Kreativität zu zeigen und auch neue Domainendungen einzusetzen.

Zum Glück gibt es für die Fotobranche sehr passende Domainendungen:

.photos

.studio

.camera

.gallery

.photography

.pics

.pictures

Tipps für die Domainauswahl:

Halte Sie den Domainnamen kurz , Studien ergaben, dass Nutzer lieber kurze als lange Domainnamen anklicken. Zusätzlich kann man sich einen kurzen Namen meist besser merken.

, Studien ergaben, dass Nutzer lieber kurze als lange Domainnamen anklicken. Zusätzlich kann man sich einen kurzen Namen meist besser merken. Nutzen Sie die neuen Domainendungen , zum Beispiel peters-foto.studio

, zum Beispiel peters-foto.studio Setzen Sie die Domainendungen von Städten und Regionen ein, beispielsweise peters-fotostudio.bayern, peters-fotostudio.nrw, peters-fotostudio.hamburg

und Regionen ein, beispielsweise peters-fotostudio.bayern, peters-fotostudio.nrw, peters-fotostudio.hamburg Spielen Sie mit der Domainendung , etwa fotostudio-in.koeln, fotos-aus.bayern

, etwa fotostudio-in.koeln, fotos-aus.bayern Kombinieren Sie mit dem Stadtnamen als Abkürzung, beispielsweise peters-fotos-hh.de

mit dem Stadtnamen als Abkürzung, beispielsweise peters-fotos-hh.de Setzen Sie weitere neutrale Domainendungen ein, wie zum Beispiel .online, .page, .site, .online,. pro (peters-foto.pro)

Keine Angst vor neuen Domainendungen

Nach wie vor stehen die altbekannten Domainendungen wie .de, .com, .net, .eu hoch in der Nutzergunst. Wie jedoch bereits erwähnt, wird die Auswahl der freien Domains für diese Domainendungen täglich kleiner. Die einzige Chance für einen kurzen, einprägsamen Domainnamen besteht daher darin, die neuen Domainendungen zu nutzen. Technisch gibt es zu den altbewährten Domainendungen keine Unterschiede. Tests mit den Suchmaschinen haben bisher keine negative Auswirkung der neuen Domainendungen auf die Suchergebnisse ergeben.

Die Checkliste für Ihre Fotografen-Homepage

Zusammenfassend möchten wir Ihnen folgende Checkliste an die Hand geben:

Nutzen Sie einen einfach zu bedienenden Homepage-Baukasten

Achten Sie darauf, dass Ihre Website auch auf Mobilgeräten gut funktioniert (responsives Design)

(responsives Design) Der Baukasten sollte unbegrenzten Speicherplatz für alle Ihre Bilder und Videos haben

für alle Ihre Bilder und Videos haben Erstellen Sie eine flache und gut verständliche Navigation

und gut verständliche Verlinken Sie alle wichtigen Unterseiten von der Startseite

wichtigen von der Startseite Erstelle für jeden Bereich (Portfolio, Preise, Referenzen,…) eine eigene Unterseite

Verbinden Sie Ihre Socialmedia-Profile mit Ihrer Website

Sie Ihre mit Ihrer Website Binden Sie Kundenstimmen ein

ein Nutzen Sie zusätzlich Social Media , um auch dort Neuigkeiten zu veröffentlichen

, um auch dort Neuigkeiten zu veröffentlichen Veröffentlichen Sie auf der Kontaktseite alle Kontaktdaten

Sie auf der Kontaktseite Binden Sie ein Kontaktformular für die schnelle Kontaktaufnahme ein

für die schnelle Kontaktaufnahme ein Vergessen Sie nicht das Impressum und die Datenschutzhinweise

Seien Sie kreativ bei der Domainwahl, kombinieren Sie mit Städtenamen, nutzen Sie neutrale Domainendungen oder .photos, .studio und .camera