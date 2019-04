Canon präsentiert heute mit EOS 250D die Ablösung für die EOS 200D. Sie zeichnet sich durch ein besonders kompaktes und leichtes Gehäuse aus, hat ein dreh- und klappbares Display und filmt jetzt auch in 4K-Auflösung. Canon stattet die EOS 250D mit dem DIGIC 8 Bildprozessor aus, der Leistung und Funktionsumfang im Vergleich zur Vorgängerin verbessert. Die EOS 250D kommt Ende April in den Handel und kostet rund 550 Euro (ohne Objektiv).

Knapp zwei Jahre nach Einführung der EOS 200D kündigt Canon jetzt noch für diesen Monat deren Nachfolgerin EOS 250D an. Zwar bleibt es beim 24-Megapixel-Sensor (APS-C), neu ist jedoch unter anderem der DIGIC 8 Bildprozessor. Er erweitert Leistungs- und Funktionsumfang der EOS 250D beträchtlich. So filmt die EOS 250D jetzt standesgemäß in 4K und erlaubt es, Standbilder aus 4K-Videos zu extrahieren. Bei aktiviertem Live View kann der Autofokus aufs Auge scharf stellen, den Dual Pixel Autofokus will Canon verbessert haben.

Canon betont, dass die EOS 250D weiterhin die weltweit leichteste DSLR mit dreh- und schwenkbarem Display ist. Sie kommt am 25. April 2019 in den Handel und wird in den Farbvarianten Schwarz, Weiß und Silber sowie in diversen Kits erhältlich sein. Der Preis startet bei 549 Euro (UPV), damit ist die EOS 250D 50 Euro günstiger als ihre Vorgängerin.

