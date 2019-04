Leica: Kameras bald mit neuer Sensortechnologie? +++ Nikon: Neue Z-Mount-Objektive schon beim Start mit Lieferschwierigkeiten? +++ Olympus: Kameras bleiben Kerngeschäft! +++ Panasonic präsentiert in Kürze neue Kamera +++ Samyang hat offenbar Objektive für Canon RF und Nikon Z in petto.

Leica könnte in bei zukünftigen Sensorgenerationen auf die RYYB-Matrix setzen. Das hat Dr. Florian Weiler, Project Manager Optical Design bei Leica, in einem Interview mit Camera Jabberbestätigt. Das Interview entsandt anlässlich der Produktvorstellung der Smartphones Huawei P30 und P30+. Beide Smartphones setzen bereits Sensoren mit RYYB-Matrix ein, bei denen ein Teil der Sensorzellen nicht wie üblich für Grün sondern für Gelb (Yellow) empfindlich ist. Durch das neue Pattern soll die Lichtempfindlichkeit des Sensors deutlich gesteigert werden.

Nikon Japan hat letzte Woche den Verkaufsstart für die Objektive Z 14-30 mm F/4 S und Z 24-70 mm F/2.8 S für Mitte April bekannt gegeben. Ob dieser Termin nur für Japan oder auch für Europa gilt, geht aus der Meldung nicht hervor. Allerdings weist Nikon Japan daraufhin, dass die Nachfrage nach dem Z 14-30 mm F/4 S höher als erwartet sei und es deshalb zu Lieferengpässen kommen könnte.

Olympus könnte sich vom Kamerageschäft trennen – dieses Gerücht waberte in den letzten Wochen durchs Netz. Dem hat Yasuo Takeuchi, seit 1. April neuer Olympus-Präsident, im japanischen Wirtschaftsmagazin Sankei Biznun eine klare Absage erteilt. Von den Entwicklungen der Kamera-Ingenieure profitiert demnach die Medizinsparte derart, dass das Kamerageschäft trotz aktueller Defizite für Olympus viel zu wichtig sei.

Panasonic wird offenbar in Kürze eine Nachfolgerin der Lumix G81 präsentieren. Der stets gut informierte japanische Blog Nokishita hat jedenfalls Abbildungen zutage gefördert, die just diese Kamera zeigen. Die Typenbezeichnung ist noch unklar, möglicherweise wird die Kamera G90 heißen. Auch zu den technischen Spezifikationen ist bislang nichts durchgesickert.

Samyang stellt noch für diesen Monat vier weitere Objektive in Aussicht. Was es geben wird – derzeit noch unklar. Einig sind sich die Spökenkieker nur, dass Samyang wohl Neues für Canon RF- und Nikon Z-Mount in petto hat.