Das Fotowunder: HUAWEI stellt die HUAWEI P30 Serie vor

HUAWEI P30 und HUAWEI P30 Pro setzen mit innovativer Kamera-Technologie neue Maßstäbe in der Fotografie Düsseldorf/Paris, 26. März 2019 – HUAWEI hat heute im Pariser Convention Center die neuen Modelle der HUAWEI P-Serie vorgestellt. Das HUAWEI P30 mit Leica Triple-Camera und das HUAWEI P30 Pro mit revolutionärer Leica 4-fach Kamera und neuem RYYB-Filter sind die fortschrittlichsten Kamera- Smartphones des Unternehmens und setzen neue Maßstäbe in der mobilen Fotografie – insbesondere in der Low-Light-Fotografie und beim Zoom. „Die HUAWEI P30 Serie verkörpert einen Durchbruch nach jahrelanger Technologie-Entwicklung für Digitalkameras, der Standards und Konsumentenwahrnehmung der mobilen Fotografie neu definierenwird“, so Richard Yu, CEO der HUAWEI Consumer Business Group. „Innovationen wie der HUAWEISuperSpectrum-Sensor und das SuperZoom-Objektiv ermöglichen uns nicht nur Fotografie, sondern auch Videografie auf das nächste Level zu heben. Die HUAWEI P30 Serie läutet eine neue Ära für kommende Smartphone-Generationen ein.“

Neue Standards der Fotografie für professionelle lebensechte Bilder

Das HUAWEI P30 Pro ist mit einer Leica 4-fach Kamera ausgestattet, die sich aus einer 40 Megapixel (MP) Hauptkamera mit dem HUAWEI SuperSpectrum-Sensor, einer 20 MP Ultra-Weitwinkel-, 8 MP SuperZoom- sowie einer HUAWEI Time of Flight-Kamera (TOF) zusammensetzt.

Der neue Sensor weicht mit seinem RYYB-Filter vom herkömmlichen RGB- Bayer-Filter ab, indem die grünen Pixel durch gelbe Pixel ersetzt wurden. Dies führt zu mehr Lichtdurchlässigkeit und entsprechend hohen maximalen ISO-Werten von 204.800 bei dem HUAWEI P30 und 409.600 bei dem HUAWEI P30 Pro. Neben der Verwendung großer Pixel sorgt HUAWEI mit dieser innovativen Sensor-Technologie für außergewöhnliche Foto- und Videoaufnahmen in verschiedensten Umgebungen und Lichtverhältnissen. Dadurch ergeben sich in der Low-Light-Fotografie nie dagewesene Möglichkeiten.

Eine Kamera, die eine neue Welt eröffnet

Das 40 MP Weitwinkel-Objektiv mit einer Blende von f/1.6 fängt auch große Szenerien ein. Gemeinsam mit dem lichtstarken RYYB-Sensor macht das HUAWEI P30 Pro hellere Bilder bei allen Lichtverhältnissen. Dank HUAWEI AIS und OIS sind sogar Langzeitaufnahmen bei Nacht gestochen scharf.

Das HUAWEI SuperZoom-Objektiv eröffnet eine neue Dimension der Zoom-Fotografie und wurde clever in das kompakte HUAWEI P30 Pro integriert. Mithilfe seines Periskop-Designs unterstützt der SuperZoom eine hochauflösende Vergrößerung mit 5-fach optischem Zoom, bis zu 10- fach Hybrid-Zoom und 50-fachem digitalem Zoom. Ein Prismen-Element in der Zoom-Kamera bricht das Licht im rechten Winkel, um die Brennweite zu maximieren, ohne die Kamerahöhe zu beeinflussen. Motive lassen sich durch das neue Objektiv ganz nah heranholen, ohne auf Bildqualität verzichten zu müssen.

Eine Kamera, die über die Erwartungen hinausgeht

Das einzigartige HUAWEI TOF-Objektiv* des HUAWEI P30 Pro fängt speziell Tiefenschärfe- Informationen für eine präzise Bildsegmentierung ein. Die punktgenaue Entfernungsmessung macht die Simulation mehrerer Bokeh-Ebenen möglich, die das Fotomotiv in jeder Umgebung zur Geltung bringen – von einem fokussierten bis hin zu einem verschwommenen Hintergrund, der im Porträt den Fokus auf die Person im Vordergrund lenkt.

Die smarte Kamera-Automatik hilft, alle Features für das perfekte Foto zu vereinen. Mit HUAWEI AI HDR+ nehmen die Front- und Rückkameras bei Selfies und Porträt-Aufnahmen mehrere Fotos in schneller Folge auf und kombinieren diese bereichsweise automatisch, um Bilder mit Überbelichtung oder zu hellem Hintergrund zu optimieren. Der Super-Porträt-Modus* fängt selbst kleinste Details wie Haarsträhnen der Person ein. Dieser Modus vereint Tiefenschärfe, 4-in-1 Pixel-Binning und spezielle Algorithmen, um hervorragende Fotos mit unscharfem Hintergrund und sehr detailliertem Fokus aufzunehmen.

Die Leica Triple-Kamera des HUAWEI P30 brilliert mit Ultra-Weitwinkelobjektiv. Weitere Features wie Low-Light-Fotografie mit SuperSpectrum-Sensor und bis zu 30-fach Digital-Zoom erhöhen die kreativen Möglichkeiten für beeindruckende Foto-Ergebnisse. Künstliche Intelligenz (KI) unterstützt Aufnahmequalität und Nutzungserlebnis bei Fotografie und Videografie zusätzlich.

Smartphone-Videoaufnahmen neu definiert

Mit einer umfangreichen Palette an Video Features markiert die HUAWEI P30 Serie eine Wende in der Smartphone-Videografie. Der HUAWEI SuperSpectrum-Sensor sorgt für klare Aufnahmen, selbst bei Dämmerung oder schlechten Lichtverhältnissen. HUAWEI AIS und OIS stabilisieren Aufnahmen, während das SuperZoom-Objektiv das Motiv näherbringt. Zudem bietet die Kamera Funktionen wie Zeitraffer und Zeitlupe, die Nutzer dabei unterstützen, ihre Videos nach ihren Wünschen zu individualisieren. Die KI-Videobearbeitung erkennt automatisch Aktionshighlights, fertigt ein Highlight- Reel an und bietet die Möglichkeit, Videos mit Hintergrundmusik oder Spezialeffekten auszuschmücken.

Zwei sind besser als eine: Mit dem Dual-View-Modus* bei Videos eröffnet HUAWEI neue Perspektiven. Mit den Geräten der P30 Serie können zwei der Objektive der Hauptkamera zur gleichen Zeit verschiedene Aufnahmen machen. Der Dual-View-Modus macht sowohl Ultra-Weitwinkel- als auch Zoom-Aufnahmen und liefert damit Panorama auf der rechten und Nahaufnahmen auf der linken Seite des Bildschirms – eine neue Art der szenischen Aufnahmen.

Herausragendes Design

Die P30 Serie knüpft an die branchenführenden, charakteristischen Designs der HUAWEI P-Serie an und ist von der Natur inspiriert. Die FHD+ (2340x1080) Dewdrop-Displays der HUAWEI P30 Serie bieten eine maximale Anzeigefläche bei einer ästhetischen symmetrischen Frontansicht. Das 6.1-Zoll (15,49 cm) Display des HUAWEI P30 sowie das 6,47-Zoll (16,43 cm) Display des HUAWEI P30 Pro füllen die Vorderseite des Gerätes fast vollständig aus und sorgen für angenehmes Surfen, Videoschauen oder Chatten. Die Smartphones sind in klassischem Schwarz sowie in drei neuen Farbverläufen erhältlich: Amber Sunrise (nur P30 Pro), Breathing Crystal und Aurora.

Führend im Bereich der Innovation

Innovation ist Teil der HUAWEI-DNA und setzt sich mit der HUAWEI P30 Serie fort. Das HUAWEI P30 und HUAWEI P30 Pro sind mit branchenführenden, neuen Funktionen ausgestattet, mit denen sie sich in Bezug auf Intelligenz, Leistung und Effizienz von der Konkurrenz abheben:

HUAWEI Kirin 980 SoC: Ultimative Performance mit hoher Effizienz und Dual-NPU

Fingerabdrucksensor im Display zur schnellen und zuverlässigen Identitätsprüfung

Neue HUAWEI Akustik-Display-Technologie: ein magnetischer, schwebender In-Screen-Lautsprecher, der bei Telefonaten ein erstklassiges Audioerlebnis garantiert

EMUI 9.1: Einführung eines erweiterbaren schreibgeschützten Dateisystems, das die

Lesegeschwindigkeit des Speichers erheblich verbessert

HUAWEI Share OneHop: kabellos und einfach Daten austauschen zwischen HUAWEI Smartphonesund PCs

Ordentlich Power: Der 4.200 mAh Akku des HUAWEI P30 Pro ist enorm ausdauernd und mit 40 W HUAWEI SuperCharge ist er auch schnell wieder aufgeladen.

Graphen-Kühlsystem: Wärme wird effizient und effektiv verteilt und abgeleitet.

Dual-SIM und Dual-VoLTE für uneingeschränkte Konnektivität

Ferner gibt HUAWEI die Zusammenarbeit mit Audi bekannt: Audi-Fahrer können mit dem HUAWEI P30 sowie dem HUAWEI P30 Pro und dem Audi connect Schlüssel das Fahrzeug via NFC-Technologie öffnen, abschließen und starten.

Vorbesteller- und Cloud-Bonus

In Deutschland gibt es vom 26. März bis 4. April 2019 ein spezielles Vorbesteller-Angebot: Beim Kauf eines HUAWEI P30 oder HUAWEI P30 Pro erhalten Käufer einen Sonos One Smart Speaker gratis dazu.

Zur Feier der Markteinführung der HUAWEI P30 Serie wird HUAWEI eine Reihe an Vorteilen in Bezug auf mobile Dienste auf jedes Gerät der Serie bringen – darunter mehr Cloud-Speicher, elegante Designs für das User-Interface und exklusive HUAWEI AppGallery-Geschenke. Der kostenlose 50 GB Cloud- Speicher** bietet Nutzern genügend Platz für die Synchronisation, Sicherung und Wiederherstellung ihrer Daten. Nutzer können Daten jederzeit und überall zwischen allen HUAWEI-Geräten einfach und sicher transferieren. Mit HUAWEI Designs lässt sich das Smartphone-Display mit vielfältigen künstlerischen Bildern individuell anpassen. HUAWEI P30 und HUAWEI P30 Pro Nutzer haben kostenlosen Zugang zu zehn neuen Designs***, die Darstellungen von Werken renommierter Kunstmeister weltweit umfassen. Darüber hinaus können sich HUAWEI P30 Nutzer auf Begrüßungsgeschenke im Wert von 150 EUR aus der HUAWEI AppGallery freuen, darunter spezielle In-Game-Events, Gewinnspiele, Prämien und Reisegutscheine. Um alle Vorteile nutzen zu können, müssen Nutzer lediglich eine HUAWEI ID besitzen und in den Geräteeinstellungen anmelden.

Preise und Verfügbarkeit

HUAWEI P30

UVP: 749 EUR

6 GB RAM, 128 GB ROM

Farben: Black, Breathing Crystal und Aurora (jeweils als Dual- und Single-SIM, je nach Anbieter) Verfügbarkeit: ab April 2019 (je nach Farbe)

HUAWEI P30 Pro

UVP: 999 EUR

8 GB RAM, 128 GB ROM

Farben: Black, Amber Sunrise, Breathing Crystal und Aurora (jeweils als Dual- und Single-SIM, je nach Anbieter)

Verfügbarkeit: ab April 2019 (je nach Farbe)

HUAWEI P30 Pro

UVP: 1099 EUR

8 GB RAM, 256 GB ROM

Farben: Black, Breathing Crystal und Aurora (jeweils als Dual- und Single-SIM, je nach Anbieter) Verfügbarkeit: ab April 2019 (je nach Farbe)

Hinweise:

* Voraussichtlich verfügbar ab Mai 2019

** Das Angebot ist in der Zeit vom 26. März 2019 bis 30. Juni 2019 gültig. P30 und P30 Pro-Benutzer können 50 GB freien Speicherplatz für drei Monate kostenlos ausprobieren. Danach werden den Nutzern monatlich 0,99 EUR berechnet. Das Abonnement kann jederzeit gekündigt werden.

*** Designs von 10 Kunst-Meisterwerken sind vom 26. März 2019 bis 26. September 2019 für jeden Benutzer der P30 Serie kostenlos.