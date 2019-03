Mit dem A1 hat Profoto im September 2017 einen Aufsteckblitz vorgestellt, der sich vor allem durch seinen runden Reflektor und einem Magnethalter für Diffusoren von üblichen Systemblitzen unterscheidet. Genau diese Merkmale zeichnen nun auch das Modell V1 des chinesischen Herstellers Godox aus, das demnächst auf den Markt kommen soll. Genau das will Profoto als Entwickler des Originals jedoch verhindern.

Vier Jahre hat nach Herstellerangaben die Entwicklung des Aufsteckblitz A1 gedauert, den Profoto aus Schweden im September 2017 erstmals präsentiert hat. Von den bis dato üblichen Systemblitzgeräten unterscheidet sich der Profoto A1 in wesentlichen Punkten. So ist das Gerät mit einem runden Reflektor ausgestattet, der auch dank einer eigens entwickelten Fresnelllinse eine eigene Leuchtcharakteristik aufweist. Neu ist auch die magnetische Kupplung für Zubehör oder das doppelte LED-Einstelllicht.

Nun schickt sich der chinesische Hersteller Godox offenbar an, mit seinem V1 ein Blitzgerät genau mit den einzigartigen Features des Profoto A1 auf den Markt zu bringen. Dagegen wehrt sich Profoto und kündigt an, sein geistiges Eigentum zu schützen. Profoto hat gleich sieben Patente zum A1 angemeldet und droht mit rechtlichen Schritten gegen alle Hersteller und Händler, die „sich an rechtswidrigen Aktivitäten beteiligen“.

