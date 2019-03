Samyang stellt heute mit dem AF 85mm F1.4 FE ein hochlichtstarkes Porträtobjektiv für spiegellose Kleinbildkameras von Sony vor, das mit Autofokus ausgestattet ist. Das Objektiv ist gegen Dunst und Regen abgedichtet, neun Blendenlamellen sollen für angenehmes Bokeh sorgen. Ab Ende März wird das Samyang AF 85mm F1.4 FE erhältlich sein, Kostenpunkt: ca. 650 Euro.

Das Samyang AF 85mm F1.4 FE besteht aus elf Elementen in acht Gruppen, darunter vier hochbrechende Gläser, die eine kompakte Bauweise ermöglichen. Dank eines AF-Antriebs mit zwei Linear-Ultraschall-Motoren (DLSM) soll das Objektiv schnell und präzise scharf stellen. Die Fassung besteht aus Aluminium und ist gegen Regen und Dunst abgedichtet.

Mit einem Gewicht von 568 Gramm ist das Samyang AF 85mm F1.4 FE noch relativ leicht, der Filterdurchmesser misst 77 Millimeter. In Deutschland wird das Samyang AF 85mm F1.4 FE von Foto Walser vertrieben, der Händler will es ab 22. März 2019 für 649 Euro in seinem Online-Shop anbieten.