Leica Q „Khaki“

Neue Sonderedition mit khaki-farbiger Belederung, klassischem Leica Schriftzug und bewährten Kamerafeatures.

Wetzlar, 10. Oktober 2018. Die Leica Camera AG bietet die leistungsstarke Kompaktkamera mit Vollformatsensor und lichtstarker Festbrennweite – Leica Q – ab sofort auch in einer limitierten Sonderausführung an. Versehen mit einem hochwertigen Echtleder in der Farbe Khaki, hebt sich die Kamera von den klassischen Leica Q Modellen ab und setzt einen farbigen Akzent. Passend darauf abgestimmt ist der geschwungene Leica Schriftzug auf der Deckkappe der Sonderedition ebenfalls in Khaki ausgelegt. Ein gleichfarbiger Tragriemen unterstreicht das stilvolle Design der silbernen Kameraausführung und rundet das Erscheinungsbild ab, das an die klassischen Safari-Modelle der M-Kameras angelehnt ist.

Die Auflage der Leica Q „Khaki“ ist auf eine Stückzahl von nur 495 Kameras weltweit begrenzt und ab sofort für eine unverbindliche Preisempfehlung von 4780 Euro erhältlich.

In ihren technischen Spezifikationen entspricht die Sonderedition dem Serienmodell der Leica Q. Mit ihrem besonders lichtstarken Objektiv Leica Summilux 1:1,7/28 mm ASPH. eignet sich die Kompaktkamera perfekt in Available Light Situationen und für Straßen-, Architektur- und Landschaftsfotografie. Um in jeder Situation eine zuverlässige Kontrolle über die Bildkomposition zu ermöglichen, verfügt die Leica Q über einen integrierten Sucher mit 3,68 MP. Kleinste Motivdetails werden ohne wahrnehmbaren Zeitverzug angezeigt, sobald der Nutzer die Kamera an das Auge führt.

Alle Kamera-Funktionen sind übersichtlich und ergonomisch sinnvoll angeordnet. Das aufgeräumte Menü bietet einen schnellen Zugriff auf alle relevanten Bedienoptionen und ermöglicht dabei individuelle Nutzungsmöglichkeiten.

Die Leica Q liefert Videoaufnahmen in Full-HD-Qualität. Je nach Motiv können beim Filmen im MP4-Format zwischen 30 und 60 Vollbilder in der Sekunde gewählt werden. Zudem bietet die Kamera ein integriertes Wi-Fi-Modul zur digitalen Übertragung der Fotos und Videos sowie der Fernsteuerung über die neue Leica FOTOS App per Smartphone und Tablet.