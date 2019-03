thinkTANK photo Vision Schultertaschen vereinen Form mit Funktion

Großartige Fotografie beginnt mit einer Vision

Die Fähigkeit ein Bild vor dem Auslösen des Verschlusses zu visualisieren ist für die perfekte Aufnahme von wesentlicher Bedeutung. Die Vision Schultertaschen sind dabei der ideale Begleiter um die benötigte Fotoausrüstung an den richtigen Ort zu bringen, so dass Sie dort Ihre Vision in eine tolle Aufnahme umsetzen können.

Die Modellreihe ist nicht nur auf Kapazität sondern auch auf Sicherheit ausgelegt. So bietet der zusätzliche innenliegende und mit einem Reißverschluss verschließbare Taschendeckel ergänzenden Schutz vor Witterungseinflüssen oder Diebstahl. Er kann während aktivem Einsatz beim Fotografieren in einem eigenen Fach verstaut oder mit dem Überwurfdeckel verbunden werden. Die variabel einsetzbaren gepolsterten Teiler ermöglichen das Verstauen verschiedener DSLR oder Mirrorless Systeme mit ausreichendem Platz für Pro Objektive und deren Gegenlichtblenden. Alle Taschen verfügen über je ein separates Fach für Smartphones und ein 10″ Tablet. Dazu kommt ein eigenes Laptop Fach bis 13″ in der Vision 13 und bis 15″ in der Vision 15. Im Lieferumfang finden sich zwei Stativgurte die es ermöglichen ein kleines Stativ unter der Tasche anzubringen. Der verstärkte Tragegriff auf dem Taschendeckel und der rückseitige Durchlass dienen dem komfortablen Transport aufgesetzt auf einem Trolleyhandgriff. Alle Taschen verfügen über einen komfortablen Schultertragegurt, einen Boden aus wasserdichtem HD Nylon Tarpaulin, eine komprimierbare Seitentasche für eine Trinkflasche und eine nahtversiegelte und beidseitig PUR beschichtete Regenschutzhülle. Gefertigt aus einem strapazierfähigen und dennoch stylischen Material bietet die Vision Serie Zugang, Sicherheit und die Qualität die Sie von thinkTANK photo erwarten.

„Eine großartige Fotografie beginnt mit einer Vision“, so Doug Murdoch, Präsident und leitender Designer von thinkTANK photo. „Die Vision Reihe ist konzipiert für DSLR und spiegellose Systeme mit Objektiven und Gegenlichtblenden von Profiformat. Eine gleichermaßen ideale Tragelösung für professionelle und aufstrebende Fotografen.“

Mamiya Cameravertrieb und Service für Deutschland GmbH * Landwehrstr. 6 / III * 80336 München 03.2019 – 1/4 www.thinkTANKphoto.de * info@thinkTANKphoto.de * www.Mamiya.de * info@Mamiya.de

Tel. 089 / 50 70 21 * Fax. 089 / 502 19 89