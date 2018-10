Sony hat letzte Woche mit Version 2.0 je eine neue Firmware für die Alpha 7 III und Alpha 7R III vorgestellt, die vieles besser machen soll. Was Sony nicht sagt: Mit (einigen) Akkus, die nicht von Sony stammen, möchten die Kameras nach dem Firmware-Update nicht mehr so gerne zusammenarbeiten. Lange Gesichter gab’s zudem bei Besitzer eines Macs – hier misslingt das Firmware-Update ganz. Doch zumindest für dieses Problem ist eine Lösung in Sicht.

Eigentlich sollte ein Firmware-Update möglichst geschmeidig über die Bühne gehen, insbesondere wenn man einen Mac besitzt. Doch unter macOS 10.13 (High Sierra) und dem brandneuen macOS 10.14 (Mojave) kann es vorkommen, dass das „Update Setting Tool“ von Sony ohne jeglichen Hinweis beendet wird. Das berichten mehrere Leidgeprüfte auf diversen Plattformen im Internet (unter anderem auch auf photoscala), die Redaktion von photoscala konnte das Problem ebenfalls nachvollziehen.

Firmware-Update via Mac: So geht’s ohne Probleme

Mit einem kleinen Trick bekommen Sie die Firmware 2.0 für Ihre Alpha 7 oder Alpha 7R III dennoch via Mac auf Ihre Kamera geladen: Gehen Sie zunächst exakt gemäß der Anleitung vor, die Sony hier veröffentlicht hat. Sollte das UpdateSettingTool unerwartet beendet werden (Schritt 5 der Anleitung von Sony), starten Sie es nicht neu. Öffnen Sie stattdessen den Ordner Ressources und starten Sie dort den SystemSoftwareUpdater.

Hinweis: Der SystemSoftwareUpdater funktioniert erst, nachdem Sie zuvor mindestens einmal das UpdateSettingTool gestartet haben. Fahren Sie fort, wie in Schritt 6 der Sony-Anleitung beschrieben.

Firmware 2.0: Alpha 7 III und Alpha 7R III mögen Fremdakkus nicht mehr

Mit der Firmware 2.0 erhält Ihre Alpha 7 III oder Alpha 7R III eine neue Funktion, die Sony nicht dokumentiert hat: Falls Sie nicht den Original-Akku NP-FZ200 verwenden, nervt die Kamera mit einem aufdringlichen Warnhinweis. Und zwar jedes Mal, nachdem Sie den Fremdakku eingelegt haben und sporadisch beim Einschalten der Kamera.

Zurzeit deutet alles darauf hin, dass die Akkus trotz der drastischen Warnung problemlos funktionieren. Allerdings berichten einige Anwender, dass zeitweilig die Angabe der Restkapazität in Prozent nicht mehr erscheint.

Dass Sony die Flut guter und vielleicht auch weniger guter Fremdakkus ein Dorn im Auge ist, ist nachvollziehbar – kostet der originale NP-FZ200 doch laut Liste 90 Euro, der Straßenpreis liegt bei immer noch happigen knapp 80 Euro. Nachbauten gibt es dagegen für weniger als die Hälfte, etwa von Patonao der von Blumax. Aber eines hätte man erwarten können: Dass Sony die mit dem Firmware-Update eingeführten Sicherheitswarnungen mit in die Dokumentation zur Firmware 2.0 aufnimmt.