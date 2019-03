B.I.G. MC-3M Monopod XXL Carbon, 3m

Einbeinstativ und Hochstativ zugleich. So behalten Sie auch bei größeren Menschenmengen den Überblick, schaffen neue Perspektiven und ungewohnte, coole Übersichten.

Das ultraleichte Einbein- und Hochstativ ermöglicht einzigartige Kompositionen aus bis zu 3 Metern Höhe. Ideal für Fotos und Videos, die Eindruck hinterlassen. Über die Köpfe einer Menschenmenge hinweg, als Überblick einer Veranstaltung, Motive in Flora und Fauna, Lost Places-Fotografie oder eben überall da, wo man sonst nur sehr schwer hinkommen würde. All diese Einsatzzwecke sind mit diesem Hochstativ nun ein Leichtes. Natürlich lässt es sich auch auf Normalhöhe als Stütze für lange Belichtungszeiten oder lange Brennweiten einsetzen.

Mit den gummierten Drehverschlüssen kann die gewünschte Höhe, von 91-300cm, in wenigen Sekunden eingestellt und mit nur einer halben Umdrehung der Verschlüsse verriegelt werden. Drei Auszüge sorgen für ein transportables Packmaß. Das verwendete Carbonmaterial, welches aus 10 Lagen gefertigt wurde, macht das MC-3M – mit gerade einmal 775g – extrem leicht und das Handling sehr komfortabel. Das geringe Gewicht macht sich zum Beispiel auch positiv bemerkbar, wenn man das MC-3M als Tonangel für das externe Mikrofon bei Videodrehs und Interview-Szenen verwendet.

Auf die robuste Basisplatte mit wechselbarer 1/4 und 3/8 Zoll Schraube kann ein Kugelkopf montiert werden. Eine abnehmbare Handschlaufe gibt zusätzliche Sicherheit bei der Verwendung des MC-3M als Einbeinstativ. Für einen sicheren Stand des Monopods sorgt ein breiter Gummifuß, der zudem noch gegen einen mitgelieferten Spike und Schneeteller getauscht werden kann. Somit eignet sich das MC-3M auch für (Foto)Schneetouren. Eine Gummidichtung an Fuß und Spike hält dabei Wasser und Schmutz vom Inneren des Monopods fern.

Passend dazu: B.I.G. MH-1 Monopod Halter

Praktisches Gürtelholster für Einbeinstative mit zwei Funktionen: Zum einfachen Transport des Monopods dieses einfach durch die Öffnung stecken und mit dem Halter am Gürtel oder auch am Fotorucksack befestigen. Bei Verwendung des Einbeins als Hochstativ kann der Stativfuß in die integrierte Vortasche zum Abstützen gesteckt werden.