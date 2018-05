Skylum Software setzt verstärkt auf künstliche Intelligenz, gründet ein neues Skylum-KI-Entwicklungszentrum und arbeitet mit dem führenden KI-basierten Bildbearbeiter zusammen, Photolemur

Skylum stellt außerdem Alex Savsunenko ein, den früheren CEO von Let’s Enhance, um KI-basierte Fototechnologien schneller voran zu treiben.

22. Mai 2018 — Bellevue, WA — Heute kündigt Skylum die Gründung einer neuen Forschungs- und Entwicklungsabteilung an: Das Skylum-KI-Entwicklungszentrum widmet sich der Weiterentwicklung künstlicher Intelligenz in der Bildbearbeitung. Die Experten beginnen dabei bei weitem nicht bei Null: Sie setzen auf die hauseigene Expertise in der Entwicklung der Smart-Filter, die sie für die preisgekrönte Bildbearbeitungssoftware Luminar entwickelt haben. Außerdem kommen Technologien von Skylums „Schwesterfirma“ Photolemur zum Einsatz

„Dass künstliche Intelligenz unsere Leben vereinfacht, ist offensichtlich. Durch die Verwendung KI-basierter Technologien in unseren Produkten können unsere Kunden, verglichen mit manueller Bearbeitung, Zeit sparen und in vielen Fällen bessere Resultate erreichen,“ sagt Alex Tsepko, CEO bei Skylum. „Unsere neuronalen Netzwerke werden mit Millionen von Bildern trainiert, die aus Kameras von Fujifilm, Sony, Olympus, Nikon, Canon und vielen anderen Herstellern stammen; das führt zu außergewöhnlichen Resultaten für alle Fotografen, unabhängig davon, in welchem Stil sie fotografieren und welche Ausrüstung sie benutzen.“

Um das neue Skylum-KI-Entwicklungszentrum zu leiten, hat die Firma Alex Savsunenko angestellt, den früheren CEO von Let‘s Enhance, einem der führenden Unternehmen im Bereich maschinelles Lernen visueller Inhalte. Savsunenko wird die Forschung und Entwicklung für alle Technologien leiten, die auf künstlicher Intelligenz, Maschinenlernen und neuronalen Netzwerken basieren. Erfolgversprechende Resultate werden in Skylum-Produkte und Lösungen für Foto- und Videobearbeitung implementiert – wobei die Zielsetzung darin liegt, Anwendern dabei zu helfen, ihren Workflow schneller, smarter und effizienter zu gestalten.

Derzeit arbeitet das Skylum-KI-Entwicklungszentrum an mehr als einem Dutzend neuer Lösungen, darunter:

Hochskalierung von Bildern: Verwendung von Deep-Convolutional-Neuronalnetzwerken zur Verbesserung von Bildern mit niedriger Auflösung durch Hochskalierung für klarere Darstellung und verbesserte Druckmöglichkeiten.

Verschlagwortung: Auf Bilderkennung basierende Generierung von Schlagworten, die das Bild und die darin enthaltenen Objekte beschreiben.

Automatische Verbesserung: Intelligente Erkennung und Segmentierung von Bildbereichen, um diese mit verschiedenen Filtern und Korrekturen automatisch verbessern zu können.

Schwachlicht-Optimierung: Intelligente Korrektur von Fotos, die in Umgebungen mit wenig Licht aufgenommen wurden.

Um seine Kompetenzen im Bereich Künstliche Intelligenz noch zu steigern, hat sich Skylum mit Photolemur zusammengeschlossen. Die Firma, die 2016 von Dima Sytnik und Alex Tspeko, den beiden Gründern von Skylum, ins Leben gerufen wurde, hat das weltweit erste vollautomatische Bildverbesserungsprogramm entwickelt; es wird heute bereits von hunderttausenden Kunden weltweit genutzt. Photolemur verbessert Fotos mithilfe künstlicher Intelligenz – ohne dass der Nutzer manuell eingreifen muss. Die Entwicklung an Photolemur wird fortgesetzt: Die nächste Evolutionsstufe der App wird voraussichtlich eine Cloud-basierte Lösung sein, die Nutzern mit großem Bildvolumen die Bildverbesserung als Stapelverarbeitung ermöglicht.