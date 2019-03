GARIZ Design: Smarte hochwertige Fototaschen und -accessoires für Individualisten

Lübeck, 6. März 2019 – Durchdachte Funktionalität, hochwertige Materialien, präzise Verarbeitung und größtmögliche Vielfalt symbolisieren das breite Produktsortiment von GARIZ Design. Ob Leder Case für die Digitalkamera, das iPad oder MacBook, Objektivdeckel, Fototasche oder Kameragurt – GARIZ Design entwirft Produkte, die natürlich und langlebig sind und mit der Zeit an persönlichem Wert gewinnen. Foto- und Elektronikenthusiasten schätzen das klassische Design der Produkte sowohl für einen Kurztrip als auch für den täglichen Gebrauch. Mit den Sinnen genießen – wer einmal ein GARIZ Produkt gefühlt, gespürt und gerochen hat, gibt es nie wieder aus den Händen. Besonders die Leder „Half Cases“ für die gängigen Digitalkamera-Modelle spiegeln die Liebe zur Fotografie von Firmengründer Gary Min wider und unterstreichen den individuellen Stil seines Besitzers. Ab sofort sind die GARIZ Produkte im Fotofachhandel sowie im Onlineshop bei SIOLEX erhältlich.

GARIZ Design – Produkte für Liebhaber des geradlinigen Designs

Leidenschaft ordnet sich nicht unter – Design ist Gary Min ´s Leben. Nachdem er lange Jahr als Industriedesigner im LG Electronics Design Center gearbeitet hat, konzentriert er sich heute auf die Entwicklung von hochwertigen Zubehörprodukten für mobile Endgeräte und Kameras. Seine Herangehensweise ist geprägt durch die Tradition des Schweizer Designs, welches zeitlose Entwürfe mit durchdachten Details verbindet.

Sämtliche Produkte werden in den eigenen Designstudios entworfen und entwickelt. Indem Prototypen selbst angefertigt werden, kann GARIZ Design neue Ideen und spezielle Konfigurationen in einem sehr frühen Entwicklungsstadium testen. Hochwertige, smarte Produkte, die den modernen Ansprüchen der Vielseitigkeit jedes Foto- und Technikliebhaber erfüllen, ist der Anspruch von GARIZ Design. Der Lebenszyklus der hochwertigen Leder von GARIZ beginnt in der Toskana. Leder für Leder wird auf beste Qualität überprüft, bevor es mit natürlichen Ölen veredelt wird. Die pflanzliche Gerbung verleiht den Ledern warme Töne, die die echten und natürlichen Farben hervorheben. Die sanfte matte Oberfläche der Ledertaschen und -accessoires ist Ausdruck dezenten Luxus.

GARIZ Kamera-Half Case aus Leder: Stilbekenntnis par excellence

Eine Kamera in Händen zu halten, bedeutet im ersten Moment den kalten Kamerabody zu spüren. Wie schön wäre es, bereits beim Greifen nach der Kamera die Sinne positiv anzusprechen und warmes Leder zu fühlen, das gleichzeitig einen festen Griff garantiert. Die Digitalkamera-Half Cases von GARIZ sind ein wahres Stilbekenntnis für Individualisten. Jede Halbtasche wird aus italienischem, pflanzlich gegerbtem Leder in Handarbeit gefertigt. Der Sichtboden der Tasche besteht aus gebürstetem Edelstahl und verfügt über die entsprechenden Aussparungen zum Wechsel von Batterie und Speicherkarte und je nach Kameramodell auch über eine Öffnung für den Kameralautsprecher. Darüber hinaus ist der Boden mit einem ¼ Zoll-Stativanschluss versehen. Zusätzlich verfügen diverse Modelle über einen ergonomisch eingearbeiteten Handgriff, der einen komfortablen Halt auch bei Fotosessions garantiert, bei denen es mal hoch her geht. Die Half Cases sind für die gängigen Digitalkamera-Modelle der führenden Anbieter in den Farben hellbraun, dunkelbraun und schwarz sowie in diversen Sonderfarben als Edition bereits ab 109,95 Euro (UVP) im Fotofachhandel erhältlich.

GARIZ Systemkameratasche „binalpath“: zeitlose Eleganz

Kameratasche ist nicht gleich Kameratasche – die Qualität macht den Unterschied. Die GARIZ Systemkameratasche „binalpath“ vereint perfektes Täschnerhandwerk mit besten Materialien und modischem Design. Das hochwertige wasserabweisende Canvas-Material wird mit starken Nähten in Handarbeit gewissenhaft zusammengefügt. Ein Täschner fertigt eine Tasche vom Zuschnitt bis zur Endkontrolle. Nur durch die solide handwerkliche Verarbeitung wird sie zum Lieblingsbegleiter jedes Fotografens. Neben sauberen Ziernähten verfügt sie über Design-Magnetverschlüsse, einen individuell einstellbaren Schultergurt sowie einen abnehmbaren Handgurt. Da eine Tasche innen genauso lange wie außen halten muss, ist sie mit einem strapazierfähigen Stoff ausgeschlagen und verfügt über einen gepolsterten Taschenboden. Der individuell verstellbare „Fachteiler“ bietet genügend Platz für die wertvolle Kameraausrüstung. Darüber hinaus verfügt die „binalpath“ jeweils über zwei Einstecktaschen innen und außen, in denen Papiere, Speicherkarten, Powerbanks und viele andere kleine Gadgets sicher verstauen werden können. Die Systemkameratasche gibt es in drei verschiedenen Größen und den Farben Schwarz, Grau und Khaki ab 89,95 Euro (UVP).

GARIZ Kameragurt XS: hoher Tragekomfort in Perfektion

Kameragurte gibt es viele, nur wenige verfügen über ein zeitloses Design gepaart mit hohem Tragekomfort und feinstem Leder. Die Kameragurte XS von GARIZ verkörpern schlichte Schönheit und ziehen jeden Fotoenthusiasten in ihren Bann. Sie sind gearbeitet aus hochwertigem italienischem Leder und bereits ab einer Länge von 80 cm erhältlich. Je nach Modell kann die Länge und auch der Schulterauflage individuell eingestellt werden. Sie eignen sich für alle Kompakt- und Systemkameramodelle, die über seitliche Halteösen verfügen. Für jeden Geschmack ist etwas dabei – der GARIZ Kameragurt XS ist in verschiedenen Farben und Farbkombinationen wie z. B. Rot/Schwarz oder Hellbraun/Dunkelbraun bereits ab 79,95 Euro (UPV) erhältlich.

Produktbeschreibung:

GARIZ Kamera-Half Case aus Leder:

Material: feinstes pflanzlich gegerbtes Leder aus der Toskana (Italien)

Features:

für die gängigen Digitalkamera-Modelle der führenden Anbieter erhältlich

modisches Design mit Ziernähten

Sichtboden der Tasche aus gebürstetem Edelstahl

teilweise mit eingearbeitetem Handgriff für festen Halt

Batterie- und Speicherkartenwechsel dank entsprechender Aussparungen am Taschenboden zu jederzeit möglich

mit ¼ Zoll-Stativgewinde

je nach Kameramodell ist auch eine Öffnung für den Kameralautsprecher im Taschenboden verfügbar

handgefertigt

Farben: Hellbraun, Dunkelbraun und Schwarz sowie in diversen Sonderfarben als Edition

Preis: ab 109,95 Euro (UVP) inkl. hochwertiger Geschenkbox

GARIZ Systemkameratasche „binalpath“:

Material: hochwertiges wasserabweisendes Canvas

Features:

mit Ziernähten und Design-Magnetverschluss

innen mit Stoff ausgeschlagen

gepolsterter Taschenboden

individuell verstellbarer gepolsterter Facheinteiler

längenverstellbarer Schultergurt und abnehmbarer Handgurt

jeweils zwei zusätzliche Einstecktaschen innen und außen

handgefertigt

Format Außenmaß (B x H x T):

Größe S – 18 x 18 x 12,5 cm

Größe M – 25 x 19 x 11,5 cm

Größe L – 30 x 20 x 11,5 cm

Farben: Schwarz, Grau und Khaki

Preis:

Größe S – 89,95 Euro (UVP)

Größe M – 109,95 Euro (UVP)

Größe L – 129,95 Euro (UVP)

GARIZ Echtleder Kameragurt XS:

Material: feinstes pflanzlich gegerbtes Leder aus der Toskana (Italien)

Features:

geeignet sowohl für Kompakt- als auch Systemkameras, die über seitliche Halteösen verfügen

mit Ziernähten, Prägung und mit bzw. ohne Ösen

teilweise frei verstellbare Schulterauflage am Riemen

als Schulter- und Halsgurt tragbar

handgefertigt

Länge: bereits ab einer Länge von 80 cm erhältlich

Farben, in diversen Farben und Farbkombinationen erhältlich, wie z. B.:

Schwarz

Dunkelbraun

Hellbraun

Hellbraun / Dunkelbraun

Rot / Schwarz

Beige / Cremeweiß

Preis: ab 79,95 Euro (UVP) inkl. hochwertiger Geschenkbox