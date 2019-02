RICOH WG-6: Das Spitzenmodell der unverwüstlichen WG-Serie im ganz neuen Design

RICOH IMAGING präsentiert mit der WG-6 das neueste Spitzenmodell der WG-Serie, das in dem komplett neu entwickelten Gehäuse besonders robuste und zuverlässige Eigenschaften mit hochwertiger Kameratechnik vereint.

Kompaktkameras der RICOH WG-Serie halten den außergewöhnlichsten Aufnahmesituationen stand und stehen für unbegrenzten Spaß am Fotografieren und Filmen. Diesem Anspruch folgt auch die RICOH WG-6 in jeder Hinsicht, in einem rundum neuen Design.

Die Möglichkeiten und Orte der Freizeitgestaltung waren noch nie so vielfältig wie heute und werden zum Teil auch immer ausgefallener. Außergewöhnliche Erlebnisse wie Houserunning, Rafting, die Schlittenhundefahrt oder das Survival-Training wollen ebenso festgehalten werden, wie die schönsten Urlaubsmomente oder die gemeinsam mit der Familie verbrachte Zeit. In vie- len dieser Aufnahmesituationen ist eine Kamera mit Wechselobjektiven zu unhandlich oder wie ein Smartphone nicht ausreichend geschützt. Genau dann spielt aber die WG-6 ihre Vorteile aus und liefert zu jeder Gelegenheit Aufnahmen in Top-Qualität.

So ist die neue WG-6 wasserdicht bis zu einer Tauchtiefe von 20 m, kälteresistent bis -10°C, druckfest bis 100 kg und bruchfest aus einer Fallhöhe von bis zu 2,1 Metern. Mit einem hoch- modernen 20 Megapixel CMOS-Sensor und einem leistungsstarken Bildprozessor entstehen auch unter den extremsten Bedingungen mitreißend scharfe Fotos und Videos in 4K-Auflösung. Über die GPS-Funktion können die Aufnahmeorte aufgezeichnet werden und ein elektronischer Kompass dient zur Positionsbestimmung. Für ein umfangreiches Aufnahmespektrum steht ein 5- faches Zoomobjektiv von 28 bis 140 mm (KB äquiv.) zur Verfügung. Sechs um das Objektiv an- geordnete LED-Leuchten sorgen bei kurzen Aufnahmeentfernungen für ausreichend Licht und können auch selektiv eingeschaltet werden, um ein Objekt dreidimensionaler auszuleuchten. Damit die Bilder und Videos schnell mit Freunden geteilt werden können, bietet die optionale FlashAirTM SD-Speicherkarte die Vorteile einer WLAN-Funktion zur Bildübertragung.

Mit vielen weiteren Funktionen, wie 18 Motivprogramme für verschiedene Aufnahmesituationen oder 12 Filter für die nachträgliche Bildbearbeitung, bietet die WG-6 ein Komplettpaket, dem kaum eine andere Kamera aus der Kompaktklasse das Wasser reichen kann. Damit ist die RICOH WG-6 die perfekte und schnell griffbereite Kompaktkamera für jedes Alter und alle Lebenslagen.

Die RICOH WG-6 im Detail

Die stabilste Gehäusekonstruktion in der Geschichte der WG-Serie

Die WG-Serie steht seit jeher für ein unverwüstliches Gehäuse, das auch den extremsten Be- dingungen standhält. Das komplett neu designte Gehäuse der WG-6 ist wasserfest wie nie zuvor, bis zu einer Tauchtiefe von 20 Metern und bis zu 2 Stunden (zertifiziert nach IPX8 und JIS Class 8), staubfest (nach IPX6 und JIS Class 6), kälteresistent bis -10°C, druckfest bis 100 kg und bruchfest aus einer Fallhöhe von bis zu 2,1 Metern. Da gibt es kaum Situationen, in denen die WG-6 nicht für tolle Bilder oder Videos zu haben ist.

20 MP Backside-Illuminated CMOS-Sensor für hochauflösende Bilder

Für die WG-6 wird ein hochmoderner CMOS-Sensor mit „Backside Illumination“-Technologie verwendet, der sich durch eine höhere Lichtausbeute auszeichnet und eine schnelle Auslesung der Bilddaten gewährleistet. In Verbindung mit dem neuen Hochleistungsbildprozessor liefert der 20 Megapixel Sensor auch bei der maximalen Lichtempfindlichkeit von ISO 6400 scharfe und brillante Bilder bei geringem Bildrauschen. Durch den Einsatz der neuesten Super-Resolution- Technologie wurden auch die Bildverarbeitungsfunktionen weiterentwickelt, die zusätzlich für superhochauflösende Bilder sorgen. Hinzu kommen weitere innovative Funktionen, wie der Handheld Nachtaufnahmemodus, der automatisch mehrere Bilder derselben Nachtszene auf- nimmt und daraus ein einziges scharfes Bild berechnet.

4K-Auflösung für spannende und hochauflösende Filmaufnahmen

Mit einer Auflösung von 3.840 x 2.160 Pixel im H.264 Aufnahmeformat bei 30 Bildern pro Se- kunde bietet die WG-6 hochauflösende Filmaufnahmen in 4K-Qualität und somit auch beste Vo- raussetzungen für den Einsatz als Actioncam. Neben dem bewährten Movie SR Modus* (Shake Reduction) verfügt die WG-6 auch über einen neuen Movie SR+ Modus*, der einen speziellen Shake-Reduction-Effekt erzeugt, welcher dem Einsatz eines Kamera-Stabilisators ähnelt, um auch bei rasanteren Outdoor-Aktivitäten qualitativ hochwertige Filmaufnahmen zu liefern.

* Wenn einer dieser Modi aktiviert ist, wird der Bildwinkel schmaler. Der Movie SR+ Modus kann bei einer Auf- nahmegröße kleiner als das Full-HD Format (1.920 x 1.080 Pixel) verwendet werden.

5-faches optisches Zoomobjektiv mit besonders großem Weitwinkel

Die RICOH WG-6 verfügt über ein 5-faches optisches Zoomobjektiv, das einen Brennweitenbe- reich von 28 mm Weitwinkel bis zum 140 mm Teleobjektiv (KB äquiv.) und damit ein besonders breites Anwendungsspektrum abdeckt, mit dem weitläufige Landschaftsaufnahmen ebenso wie interessante Detailbilder gelingen – bei einer Mindestfokussierentfernung von gerade mal 1 cm. Die „Intelligent Zoom“-Funktion erweitert den Zoombereich um das etwa 40,5-fache, ohne das die Bildqualität beeinträchtigt wird. Der Intervall-Aufnahme-Modus macht Fotoserien von einem fixierten Punkt aus besonders einfach.

Mit dem optional erhältlichen Weitwinkelkonverter DW-5 kann die Brennweite sogar auf 22 mm erweitert werden.

6 LED-Leuchten Ringlichteinheit für detailreiche Nahaufnahmen

Rund um das Objektiv befinden sich 6 LED-Leuchten, um Motive auch bei kurzer Aufnahmeent- fernung ausreichend auszuleuchten. Gerade bei Nahaufnahmen liegen die Motive oft im Schat- ten und eine Lichtquelle ist dort nur schwer zu platzieren. Mit den ringförmig angeordneten LED’s wird ein Licht erzeugt, das eine optimale Helligkeit für Aufnahmen im Nahbereich liefert. Auch bei Porträtaufnahmen im Nahbereich sorgt die LED-Ringlichteinheit für eine gute Aus- leuchtung. Dabei ist auch eine selektive Beleuchtung möglich, mit der nur die horizontal oder die vertikal ausgerichteten Leuchten eingeschaltet werden können, um ein Motiv dreidimensionaler wirken zu lassen oder um bestimmte Konturen zu betonen.

3-Zoll-Monitor mit einem besonders großen Betrachtungswinkel

Die WG-6 ist mit einem großen, hochauflösenden 3-Zoll LCD-Monitor im Seitenverhältnis von 3:2 und mit etwa 1.040.000 Bildpunkten ausgestattet. Die AR-Beschichtung (Anti Reflection) mi- nimiert störende Reflektionen und sorgt auch bei Außenaufnahmen mit starker Sonneneinstrah- lung und Gegenlicht für ein scharfes, klares Bildschirmbild. Zudem kann die Monitorhelligkeit an die jeweiligen Lichtverhältnisse der Umgebung angepasst werden, sodass auch bei direkter Sonneneinstrahlung ein sehr gutes Erkennen des Monitorbildes gewährleistet ist. Auf dem Moni- tor wird auch die elektronische Wasserwaage angezeigt, sodass die Kamera bereits bei der Auf- nahme perfekt ausgerichtet werden kann.

Erweiterte GPS-Funktionen für eine einfachere Datenaufzeichnung

Die WG-6 verfügt über ein eingebautes GPS-Modul. So können Positionsdaten und Aufnahme- daten parallel zu den aufgenommenen Bildern automatisch aufgezeichnet werden. Dieses Modul kann mit einem einzigen Tastendruck aktiviert werden. Durch Kopplung mit dem SBAS (Satellite Based Augmentation System) können noch genauere Positionsdaten an verschiedenen Orten und zu unterschiedlichen Zeiten erfasst werden. Bei Innenaufnahmen können die zuvor erfass- ten Positionsdaten mit der GPS Lock Funktion auf die dann aufgenommenen Bilder übertragen werden.

Viele Motivprogramme und digitale Filter für optimale Bildgestaltung

Für verschiedene Aufnahmeanforderungen stehen 18 Motivprogramme zur Verfügung, mit de- nen die Kamera für spezielle Motivsituationen, wie z.B. für Sport-, Nacht-, Makro- oder Unter- wasseraufnahmen, automatisch die richtigen Einstellungen vornimmt. Zudem können aufgenommene Bilder auch direkt in der Kamera bearbeitet werden. So stehen 12 Filter zur Verfügung, um den Fotos nachträglich eine ganz eigene Note zu verleihen.

Mit der automatischen Gesichtserkennung von bis zu 30 Gesichtern ist es noch einfacher Port- räts oder auch Selfies zu fotografieren. Auch Tiere wie Hunde oder Katzen werden von der Ka- mera erkannt und die Schärfe- sowie die Belichtungseinstellung automatisch optimiert. Zudem können auf dem Funktionseinstellrad zwei benutzerdefinierte Einstellungen gespeichert und darüber schnell ausgewählt werden.

Vielfältige Befestigungsmöglichkeiten mit umfangreichen Zubehör

Die WG-6 ist mit 3 Riemenösen für vielfältige Befestigungsmöglichkeiten ausgestattet. Für die unterschiedlichsten Aufnahmesituationen mit der WG-6 gibt es auch reichlich passendes Zubehör aus der WG-Serie vor allem zur Befestigung. Beispielsweise ermöglichen verschiedene Halter und Adapter die Fixierung der Kamera an verschiedenen Flächen und Objekten – u.a. an Fahrradlenker, Surfboard, Motorrad oder Helm.

Neues optionales Zubehör

Die Silikonschutzhülle RICOH O-CC173 schützt die Kamera nicht nur vor Schmutz und Kratzern, sondern verbessert auch den Halt der Kamera in der Hand.

Die Kameratasche RICOH SC-900 ist mit einer Schlaufe auf der Rückseite ausgestattet, sodass die WG-6 beispielsweise immer griffbereit am Gürtel getragen werden kann.