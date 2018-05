Leica hat am Montag Firmware 3.2 für die Leica SL (Typ 601) veröffentlicht. Sie bringt eine Reihe von Verbesserungen und Funktionserweiterungen. Unter anderem kann der AF-Joystick abgeschaltet werden und der Energiesparmodus lässt sich ein- und ausschalten.

Leica nennt folgende Eigenschaften der Firmware 3.2 für die Leica SL (Typ 601);

AF Position kann gegen versehentliches Verstellen gesichert werden

Neuer Menueintrag „Joystick-Sperre AN/AUS“

Neuer Energiesparmodus

Neuer Menueintrag „Energiesparmodus AN/AUS“

Support for Leica flashes

Support for SF40, future SF60 and SFC1

Zusätzliche Features

Neuer Menueintrag „USB Modus” PTP oder Mass Storage

Tastatur Verbesserung: Fehlende Zeichen wurden hinzugefügt

Verbesserte Farbwiedergabe von JPG Bildern unter bestimmten Kunstlichtsituationen

Farbtemperaturauswahl – Einstellungen wurden verbessert (6600K wurde auf 6500K geändert)

Weiterführende Informationen: Firmware 3.2 für Leica SL (Typ 601)