Von Hasselblad gibt es eine neue Firmware für die X1D-50C. Version 1.22 bringt die Unterstützung für die neuen XCD-Objektive XCD 65, 80 und 135 inklusive X-Konverter 1.7. Außerdem gibt es eine Reihe neuer Funktionen.

Hasselblad nennt diese Neuerungen und Verbesserungen, die Firmware 1.22 für die X1D-50C bringen:

Support der neuesten Objektive

Das XCD 2,8/65, XCD 1,9/80 und XCD 2,8/135 werden zu den unterstützten Objektiven für die X1D-50c hinzugefügt. Beachten Sie, dass die Objektive auf Firmware 0.5.33 aktualisiert werden müssen.

Neue Belichtungsreihenoption

Es ist jetzt möglich, eine Anfangsverzögerung einzustellen, um ein Verwackeln bei langen Belichtungszeiten durch Nachschwingen der Kamera zu vermeiden.

Anzeige des Autofokus-Scanbereichs in der Live-Ansicht

Bei Objektiven, die den geteilten Scanbereich Near, Far oder Full unterstützen, wird in der Live-Ansicht ein visuelles Symbol angezeigt, das angibt, ob die Einstellungen für Near oder Far aktiviert sind. Derzeit unterstützen das XCD 120 und das XCD 135 Objektiv diese Funktion.

Anpassbare Symbolanordnung im Hauptmenü

Ziehen Sie die Symbole per Drag-and-Drop, um die Schnellzugriff-Verknüpfungen zu den Einstellungen und Optionen im Hauptmenü der X1D-50c neu anzuordnen.

Neue Optionen für benutzerdefinierte Schaltflächen

Es stehen drei neue Optionen für benutzerdefinierte Schaltflächen zur Verfügung, darunter Live-View On/Off, Drive to Near (minimaler Fokusabstand) und AF-Scanbereich.

Neue Selbstauslöser-Option

Es ist jetzt möglich, das Blinken der vorderen LED während des Selbstauslöser-Countdowns auszuschalten.

AF mit HC/HCD-Objektiven und Konvertern/Zwischenringen

Der Autofokus für kompatible HC/HCD-Objektive über den XH-Adapter umfasst jetzt die Unterstützung von Zubehörteilen für H-System-Objektive, wie Zwischenringe und Adapter.

Rücksetzen des Fokuspunktes in der Live-Ansicht

Setzen Sie den Fokuspunkt in der Live-Ansicht direkt auf die Mitte zurück, indem Sie die Kreuztaste (X) drücken.