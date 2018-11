Porträtretusche noch leichter machen will die Software Portrait Pro, die jetzt in Version 18 auf Deutsch erschienen ist. Neu bei der aktuellen Ausgabe ist eine abermals verbesserte Automatik, die Gesichtsmerkmale wie Augen, Lippen, Nasen etc. noch besser erkennen soll.

Haare, Augen, Augenbrauen, Lippen – Portrait Pro kann vieles im Gesicht vollautomatisch optimieren oder gar retuschieren. In der jetzt vorgestellten Version 18 soll die Software Gesichtsmerkmale noch genauer erkennen, sodass das manuelle Nacharbeiten der Masken oftmals nicht mehr nötig ist.

Portrait Pro 18 gibt es in drei Ausführungen: Standard für ca. 45 Euro mit dem vollen Funktionsumfang zur Porträtretusche. Studio für ca. 80 Euro kann zusätzlich RAW-Dateien lesen und funktioniert als Lightroom-Plugin bzw. Smartfilter in Photoshop. Sudio Max ist für Berufsfotografen gedacht, die täglich viele Porträtfotos retuschieren müssen – diese Version bietet zusätzlich die Möglichkeit zur Stapelverarbeitung.

Weiterführende Informationen und Download einer 30-Tage-Gratis-Testversion: https://www.portraitprofessional.com/de/