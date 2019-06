GORILLAPOD 3K PRO METAL [R]EVOLUTION: JOBY erweitert die GorillaPod Range

Das meistverkaufte GorillaPod 3K Stativ erhält ein Pro-Upgrade im neuen Design

GorillaPod 3K PRO ab sofort auch in hochwertiger Aluminium-Variante für mehr Stabilität und Langlebigkeit verfügbar

Die innovative Produktserie wurde speziell für die Anwendung mit den neuesten spiegellosen Premiumkameras bis drei Kilogramm entwickelt

Köln, 05. Juni, 2019– JOBY, der mehrfach ausgezeichnete Hersteller flexibler Kleinstative, Halterungen und Griffe, erweitert seine GorillaPod Range um ein Premium-Modell aus Metall: ab sofort ist das GorillaPod 3K PRO erhältlich. Die aktuelle Weiterentwicklung des 3K-Bestsellers aus eloxiertem Aluminium zeichnet sich durch eine kompakte, zuverlässige und besonders langlebige Konstruktion aus – ideal für alle DSLR- und spiegellosen Digitalkameras bis zu drei Kilogramm.

Das meistverkaufte Produkt der JOBY-Range, das GorillaPod 3K passt sich in der neuen Variante an die aktuellen Bedürfnisse von Content Creators, Vloggern und Storytellern an, die mit neuester Hardware und Techniken arbeiten. Die Produktreihe wurde speziell entworfen, um in Kombination mit professionellen DSLR- und den kompakteren spiegellosen CSC Kameras bestmögliche Ergebnisse und vielfältigen, hochwertigen Content zu produzieren.

Mit dem Launch der neuen GorillaPod 3K PRO Serie beantwortet JOBY die steigende Nachfrage nach passendem Equipment für die neuesten hochwertigen Systemkameras. Das 3K Pro Kit, als universelle Lösung und auch das 3K Pro Rig für das perfekte Vlogging-Set-Up, bieten nicht nur die gewohnte Flexibilität sondern auch vielfältige Anwendungsmöglichkeiten zum Fotografieren und Filmen. Auch der neue Kugelkopf mit einer Arca-Swiss kompatiblen Schnellwechselplatte ist auf die schmaleren Abmessungen der neuesten Kameras abgestimmt. Durch seine 360°-Panorama-Funktion und 90°-Neigung garantiert er eine präzise Kontrolle der Kamera und ermöglicht einen schnellen Wechsel zwischen Hoch- und Querformat.

JOBY hat vor über 10 Jahren mit dem Launch des flexiblen GorillaPod Stativs den Markt für Kamerazubehör revolutioniert und zeigt dank der neusten Produkte, dass das Unternehmen weiterhin innovativer Vorreiter auf dem Gebiet ist. Inspiriert von der Kreativität seiner Nutzer geht JOBY kontinuierlich neue Wege und verbessert seine Produktqualität. JOBY ist der beste Begleiter für Content Creators und Fotografen mit Equipment, das nicht nur ihre Arbeit erleichtert, sondern auch Spaß macht.

Die GorillaPod 3K PRO Serie umfasst:

Das GorillaPod 3K PRO Kit (UVP 159,95 €) kombiniert das vielseitig einsetzbare GorillaPod 3K PRO Stativ und den neuen kompaktenKugelkopf 3K PRO.

(UVP 159,95 €) kombiniert das vielseitig einsetzbare GorillaPod 3K PRO Stativ und den neuen kompaktenKugelkopf 3K PRO. Der neue, einzeln erhältliche Kugelkopf 3K Pro (UVP 69,95 €) aus Aluminium mit seiner Arca-Swiss kompatiblen Schnellwechselplatte (auch einzeln erhältlich) ist perfekt auf die kleineren Abmessungen der neuesten spiegellosen Kameras abgestimmt.

(UVP 69,95 €) aus Aluminium mit seiner Arca-Swiss kompatiblen Schnellwechselplatte (auch einzeln erhältlich) ist perfekt auf die kleineren Abmessungen der neuesten spiegellosen Kameras abgestimmt. Der GorillaPod 3K PRO Stand (UVP 109,95 €) – für alle, die bereits über einen kompatiblen Kugelkopf verfügen.

(UVP 109,95 €) – für alle, die bereits über einen kompatiblen Kugelkopf verfügen. DasGorillaPod 3K PRO Rig (UVP 189,95 €): Bestehend aus einer Kombination des GorillaPod 3K Pro Stand, 3K Pro Kugelkopf und dem Rig Kit, ermöglicht im Komplettset den professionellen Einsatz von Leuchten, Mikrofonen und anderen zusätzlichen Accessoires parallel zur Kamera.

Die GorillaPod 3K PRO Serie ist die perfekte Ergänzung für alle Vlogger und Content Creator, die auf der Suche nach einer leichten aber auch hochwertigen Lösung für spiegellose Kameras sind. Die Produkte sind ab sofort im deutschen Handel erhältlich und können in allen bekannten Verkaufsstellen sowie auf joby.com erworben werden.