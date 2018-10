SIGMA 40mm F1.4 DG HSM ART

Das feine Gespür für außergewöhnliche Qualität liegt in unserer Natur. Die Evolution der Art-Produktlinie wird durch dieses Gespür vorangetrieben.

Optische Leistung, die sogar den Anforderungen an erstklassige Cine-Objektive gerecht wird

Eine Konstruktion, die für alle Aufnahmebedingungen konzipiert ist

SIGMA Cine-Objektive-Übernahme des hohen Standards und der überragenden optischen Leistung der SIGMA Art-Objektive

Markteinführung: Noch nicht bekannt

Preis: Noch nicht bekannt.

Zubehör: Köcher, tulpenförmige Gegenlichtblende mit Verriegelung (LH878-01)

Verfügbare Kameraanschlüsse: SIGMA, Nikon, Canon, Sony E-Mount

Übernimmt die Entwicklungsphilosophie des SIGMA Cine-Objektivs

Die von professionellen Filmemachern eingesetzten Cine-Objektive sind für eine gleichbleibende Charakteristik mit hoher Qualität über den gesamten Sensor erforderlich. Diese Objektive werden verwendet, um sich bewegende Motive zu filmen, während zusätzlich die Kamera geschwenkt oder geneigt wird. Das entspricht genau dem Konzept der Art-Produktlinie: „optische Leistung steht an erster Stelle“ – und die High-End Cine-Objektive müssen unter diesem Gesichtspunkt entworfen werden. Das SIGMA 40mm F1.4 DG HSM | Art ist SIGMAs erstes Objektiv, das ursprünglich als Cine-Objektiv entwickelt wurde, um den in der Branche gefragten Bildwinkel und den hohen Leistungsstandard zu liefern. Diese neue Herangehensweise, zunächst die Qualität für professionelle Ausrüstung für Bewegtbilder zu gewährleisten, verhilft dem Objektiv auch zum Durchbruch als Wechselobjektiv im Bereich Fotografie.

[Hauptmerkmale]

1. Optische Leistung, die sogar den Anforderungen an erstklassige Cine- Objektive gerecht wird

Das Objektiv ist mit drei wirkungsvoll arrangierten FLD-Glaselementen (“F” Low Dispersion) und drei SLD-Glaselementen (Special Low Dispersion) ausgestattet, die für eine gründliche Korrektur von Farblängs- und Farbquerfehlern sorgen. Mit der kleinsten Blende entsteht ein komplett scharfes Bild auf der Fokalebene und wird mit größer werdender Blende sukzessive unschärfer, wodurch die Solidität des Motivs hervorgehoben wird. Dank einer Verzeichnung von 1% oder weniger und einem maximal korrigierten sagittalen Koma entsteht eine gleichbleibende optische Charakteristik über den gesamten Sensor. Somit wartet das ultimative lichtstarke Standard- Objektiv mit sowohl 8K-kompatibler Auflösung als auch einem wunderschönen Bokeh auf.

2. Eine Konstruktion, die für alle Aufnahmebedingungen konzipiert ist

Das Objektiv ist staub- und spritzwassergeschützt und zusammen mit der wasser- und ölabweisenden Beschichtung der Frontlinse sorgt es für eine außergewöhnliche Leistung auch bei extrem herausfordernden Aufnahmebedingungen. Dank des HSM (Hyper-Sonic-Motor) mit aktualisiertem Algorithmus erfasst der Hochgeschwindigkeits-Autofokus verzögerungsfrei jegliche Motivbewegungen.

3. SIGMA Cine-Objektive – Übernahme des hohen Standards und der überragenden optischen Leistung der SIGMA Art-Objektive

Der optische Aufbau der SIGMA Art-Produktline wird übernommen und in die „SIGMA CINE- OBJEKTIVE“ implementiert, um professionelle Ausrüstung für Filmproduktionen zu schaffen, die bereits für verschiedenste Filmszenen eingesetzt wurde. Dank der ausgezeichneten optischen Leistung können diese Objektive 50 Millionen Pixel und mehr in Vollformat-Foto-Kameras bedienen und erfüllen somit die Anforderungen der hochauflösenden zukunftsweisenden 8K- Video-Technologie. Im Bereich der High-End Cine-Objektive bietet SIGMA 10 Festbrennweiten von 14mm bis 135mm in seiner FF-High-Speed-Prime-Line an, die mit Vollformat-Modellen kompatibel sind. SIGMA bietet ebenso ein Zoom-Objektiv in der FF-Zoom-Line an und zwei Zoom- Objektive in der High-Speed-Zoom-Line, die mit Super-35 kompatibel sind.

[Weitere Eigenschaften]