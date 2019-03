Die weltweit leichteste und kompakteste Premium-Kamera: die RX0 II von Sony

Die neue RX0 II vereint das Beste der ersten Generation mit vielen neuen intelligenten Funktionen: 4K Videos sind jetzt intern möglich. Das Display ist neigbar und für Bildstabilisierung ist ebenfalls gesorgt. Im Innern der neuen Kamera arbeitet ein mehrschichtiger Ein-Zoll-Sensor mit 15,3 Megapixeln. Das Gehäuse ist kompakt, robust und wasserfest. Das ZEISS Tessar T* 24 Millimeter Objektiv steht für erstklassige Bildqualität. Damit auch die Tonqualität stimmt, verfügt die Kamera über eine separate Mikrofonbuchse und harmoniert perfekt mit dem Aufnahmegriff VCG-SGR1.

Berlin, 26. März 2019. Mit der Einführung der weltweit kleinsten und leichtesten Premium-Kompaktkamera RX0 II(Modell DSC-RX0M2) mit großem Ein-Zoll-Sensor hat Sony heute einen spannenden Neuling im Kompaktkamerabereich vorgestellt. Die Neue im Sortiment hat viele Eigenschaften ihres Vorgängers geerbt: ein wasserfestes und staubresistentes sowie stoßfestes und bruchsicheres Gehäuse zum Beispiel. Gleichzeitig glänzt die neue RX0 mit interner 4K Videofunktion, einem um bis zu 180 Grad nach hinten und bis zu 90 Grad nach vorn neigbarem LC-Display, das sogar unter Wasser funktioniert, und einer Bildstabilisierung im Videomodus.

Im Inneren der RX0 II befinden sich ein mehrschichtiger Exmor RS CMOS-Bildsensor (Typ 1,0 Zoll) mit 15,3 Megapixeln plus BIONZ X Bildprozessor, der eine im Vergleich zum Vorgänger erweiterteFarbwiedergabe einschließlich natürlicher Hauttöne ermöglicht. Diese leistungsstarke Kombination sorgt für eine extrem schnelle Bildverarbeitung und eine hervorragende Bildqualität bei Foto- und Videoaufnahmen mit einem großen Empfindlichkeitsbereich von ISO 80 für Fotos bis ISO 12800 für besonders schnelle Aufnahmen in dunkler Umgebung. Die ZEISS Tessar T* 24-mm F4 Weitwinkelfestbrennweite hat einen kurzen Mindestfokusabstand von 20 Zentimetern und eignet sich somit perfekt für Selfies oder Tabletop-Fotos.

Eine Kamera für alle Bedingungen

Auf die RX0 II kann man auch an schwierigen Orten zählen. Sie misst gerade einmal 59 x 40,5 x 35 Millimeter (BxHxT) und wiegt lediglich 132 Gramm inklusive Akku. Damit passt die RX0 II ganzeinfach in jede Tasche und ist immer einsatzbereit. Sie ist wasserfest (bis zu zehn Meter Tiefe), staubresistent, stoßfest (bis zu zwei Meter) und bruchsicher (bis zu 200 Kilopond).

„Bei der Entwicklung der ursprünglichen RX0 ging es darum, eine Kamera zu bauen, die durch ihre Form und die technischen Fähigkeiten neue, kreative Ausdrucksformen ermöglicht“, sagt Yann Salmon Legagneur, Director of Product Marketing, Digital Imaging bei Sony Europe. „Darauf haben wir bei der neuen RX0 II aufgebaut. Die neuen zusätzlichen Funktionen machen sie unserer Meinung nach zur idealen Kamera für jede Art von Reise. Sie ist aber auch als Foto- oder Videokamera für fast jede Foto- und Videosituation geeignet.“

Filme und mehr

Die RX0 IIkann Filme intern in 4k 30p mit voller Pixelauslesung ohne Pixel-Binning aufzeichnen und erfasst etwa das 1,7-fache an erforderlichen Daten für 4K Aufnahmen. Diese hohe Abtastung reduziert Moiré-Effekte und Bildfehler und sorgt für flüssige, hochwertige 4K Inhalte mit außergewöhnlicher Genauigkeit und Tiefe. Mit den kürzlich vorgestellten „Imaging Edge“ Mobilanwendungen von Sony können die Aufnahmen auf ein Smartphone übertragen, darauf bearbeitet und ganz einfach in sozialen Netzwerken geteilt werden.

Die RX0 II wartet zudem mit einer integrierten elektronischen Bildstabilisierung für verwacklungsfreie Videoaufnahmen auf. Werden die Aufnahmen auf ein Smartphone oder Tablet mit dem Add-on zur Filmbearbeitung exportiert, lässt sich der Inhalt weiter optimieren: Hier werden die während der Aufnahme erfassten zusätzlichen Informationen verarbeitet, sodass ein Video zusätzlich verwacklungsfrei gerechnet werden kann – fast so als wäre es mit einem Gimbal aufgezeichnet. Zudem kann über das Add-on zur Filmbearbeitung von Sony auf die neue Funktion zur intelligenten Positionierung zugegriffen werden, bei der das ausgewählte Motiv in der Mitte des Bildes bleibt und Bildverzerrungen in einer letzten Bearbeitung korrigiert werden. Je nachdem, wo das Video geteilt wird, kann dann noch das erforderliche Bildseitenverhältnis ausgewählt werden.

Zu den weiteren Aufnahmefunktionen der RX0 II zählen Super Slow Motion-Aufnahmen mit bis zu 1000 Bildern pro Sekunde, die unkomprimierte 4K Ausgabe per HDMI sowie die gleichzeitige Proxy-Filmaufnahme. Benutzer können Picture Profile, S-Log2 und Zeitcode-/Stempel verwenden, damit das Ergebnis ihrer kreativen Vision entspricht.

Präzise Fotografie

Die RX0 IIbietetzusätzlich zu den Videofunktionen zahlreiche weitere Features für die Fotoaufnahme. Der Kameraverschluss macht Zeiten von bis zu 1/32.000 Sekunden möglich. Das minimiert Verzerrungen effektiv und sorgt für bis zu 16 Bildern pro Sekunde in Serie. Die Farbwiedergabe wurde im Vergleich zur ursprünglichen RX0 noch weiter verbessert. Gerade Hauttöne werden realistisch wiedergegeben und der optionale „Soft Skin Effect“ verdeckt kleinere Makel und Falten. Bewertungs- und Schutzfunktionen lassen sich direkt in der Kamera auswählen. Serienaufnahmen können problemlos einzeln auf der Kamera betrachtet werden.

Der Augenautofokus von Sony, der gerade Porträt-Fotografen weltweit überzeugt, wurde für die RX0 II verbessert.Geschwindigkeit, Genauigkeit und Bedienung des Autofokus sind weiter verbessert worden, sodass es jetzt noch einfacher ist, Porträts einzufangen. Wird der Aus-löser halb gedrückt, richtet sich der Fokus automatisch auf die Augen des Motivs. Das fokussierte Auge kann im Menü (links/rechts/automatisch) ausgewählt oder einer Taste zugewiesen werden, damit sich der Fotograf voll und ganz auf die Komposition konzentrieren kann.

Intervallaufnahmen können mit der Imaging Edge-Desktop-Anwendung „Viewer“ von Sony in atemberaubende Zeitraffervideos umgewandelt werden.

Multi-Kamera-Optionen

Mit der „Imaging Edge Mobile“ Anwendung von Sony können bis zu fünf RX0 II Kameras und über einen Zugriffspunkt, wie der neuen Imaging Edge Software für Smartphone und PC, zwischen sechs und 50 Kameras gesteuert werden. Diese Funktion wird durch ein Firmwareupdate 2019 hinzugefügt. Die RX0 II ist außerdemmit der Steuerung CCB-WD1 kompatibel, die die Vernetzung und Steuerung von bis zu 100 Kameras ermöglicht. Diese Multi-Kamera-Lösungen eröffnen ganz neue Aufnahmemöglichkeiten und Blickwinkel.

Unter https://www.sony.de/alphauniverse finden Sie viele exklusive Berichte, Videos und spannende neue Inhalte, die mit den neuesten Kameras und anderen Alpha Produkten von Sony aufgenommen wurden. Die europäische Fotografie-Plattform von Sony ist in 22 Sprachen verfügbar. Dort finden Sie Produktneuigkeiten, Wettbewerbe und eine aktuelle Liste der Veranstaltungen von Sony in den einzelnen Ländern.

Unverbindliche Preisempfehlung und Verfügbarkeit

RX0 II Kit von Sony mit VCT-SGR1 und Halterung: 800€

Verfügbarkeit: Mai 2019