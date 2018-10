Weltweites Netzwerk mit umfangreichem Support und Services für LUMIX Fotografen

Hamburg, September 2018 – Mit LUMIX PRO startet Panasonic eine Plattform für ambitionierte LUMIX Fotografen. Das Programm umfasst ein umfangreiches Support- und Serviceangebot sowie zahlreiche Vorteile und Dienstleistungen, die den Alltag von Fotografen und Videofilmern über die Bereitstellung erstklassiger Kameras hinaus erleichtern sollen. LUMIX PRO ist eine Erweiterung des derzeit in Japan laufenden LUMIX Professional Services Programms und richtet sich an Nutzer der LUMIX GH4, GH5, GH5S und G9 in den USA, Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien und Spanien*.

LUMIX PRO bildet den Rahmen für die Unterstützung von Fotografen und Videografen aller Erfahrungsstufen. Dabei orientiert er sich konsequent an den Bedürfnissen der Nutzer. Da kreative Menschen so individuell sind, wie die Motive, die sie fotografieren und aufzeichnen, ist der Club besonders flexibel gestaltet und lässt sich so an variierende individuelle Ansprüche anpassen. Über verschiedene Abstufungen und Module stellt das Programm sicher, dass möglichst viele LUMIX Nutzer vom Serviceangebot des Clubs profitieren können.

Weltweiter Reparatur-Service für Premium-Mitglieder

Teil des Angebots ist eine Reihe von Wartungs- und Reparaturserviceleistungen mit lokalem und globalem Geltungsbereich, einschließlich ergänzender Wartungsarbeiten wie Sensor-, EVF- oder Gehäusereinigung und einer Objektivkalibrierung*. Darüber hinaus dürfen sich Mitglieder über beschleunigte und garantierte Bearbeitungszeiten freuen. Kann die Bearbeitungszeit nicht eingehalten werden, erhalten die Mitglieder adäquates Leih-Equipment. Die verschiedenen Mitgliederstufen richten sich nach der Anzahl der registrierten Geräte und dem Mitgliedsbeitrag.

Individualisierbare Serviceangebote

LUMIX PRO wird seinen Mitgliedern relevante Vorteile aus dem gesamten Foto-Netzwerk von Panasonic anbieten. Die Fülle an Services und Supportangeboten innerhalb der Struktur des mehrstufigen Programms berücksichtigt dabei die Bedürfnisse jedes einzelnen Fotografen. Vielreisende Fotografen können die Vorteile ihrer Mitgliedschaft in allen Ländern wahrnehmen, die den Reparaturservice anbieten, und stellen damit sicher, ihr Equipment stets zuverlässig nutzen zu können. Panasonic strebt an, den Service von LUMIX PRO schrittweise auf weitere Länder auszuweiten, um mit einem umfassenden Programm die Fotografen weltweit zu unterstützen.

Weitere Informationen zu LUMIX PRO sowie zur Registrierung finden Sie unter: www.lumix-pro.com.

* Servicebedingungen und qualifizierendes Produkt können je nach Region variieren. Ein globaler Reparaturservice ist für Black- und Platin-Mitglieder verfügbar. Sensorreinigung und andere Wartungsdienste sind nur für inländische Mitglieder verfügbar.