Sony hat gestern die Entwicklung „unvergleichlich schneller“ CFexpress-Karten bekannt gegeben, ab Sommer 2019 sollen sie erhältlich sein. Bereits Anfang Januar hat ProGrade Digital ebenfalls eine CFexpress-Karte in Aussicht gestellt, macht aber noch keine Angaben zur Markteinführung. Unterdessen hat Nikon angekündigt, den CFexpress-Standard mit einem kommenden Firmware-Update für die Kameras der Z-Familie zu unterstützen.

Sony stellt für den Sommer eine CFexpress-Speicherkarte in Aussicht, die mit bis zu 1480 MB/s Daten aufnehmen kann. Die Lesegeschwindigkeit ist mit maximal 1700 MB/s nochmals etwas höher. Damit wären die Karten etwa 3,5mal schneller als die schon nicht langsamen XQD-Karten. Im Frühsommer 2019 soll die erste CFexpress-Karte von Sony auf den Markt kommen, mit einer Kapazität von 128 GB. Passend dazu wird der Kartenleser MRW-G1 kommen, Karten mit höheren Kapazitäten sollen im Laufe des Jahres folgen.

Bereits Anfang Januar hat ProGrade Digital ein Prototyp seiner CFexpress-Karte auf der CES in Las Vegas präsentiert. Sie ist mit einer Schreibgeschwindigkeit von 1600 MB/s und einer Leserate von 1300 MB/s nicht ganz so schnell wie das Pendant von Sony. Dafür arbeitet ProGrade Digital an Karten mit bis zu 1 GB Kapazität.

Nötig werden die extrem schnellen Karten insbesondere zur Aufzeichnung von hochauflösenden Videos. Aber auch Fotografen profitieren davon. So hat Nikon unlängst angekündigt, mit einem künftigen Firmware-Update für die Z6 und Z7 CFexxpress-Karten zu unterstützen. Möglich wird dies, weil der CFexpress-Standard hardware-seitig kompatibel zum XQD-Format ist.

Pressemitteilung von Sony Deutschland: