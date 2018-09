Zeiss hat im Rahmen seiner photokina-Präsentation am Donnerstag das Objektiv Batis 2/40 CF vorgestellt. Das Kürzel CF steht für „Close Focus“, das 40er erzielt einen maximalen Abbildungsmaßstab von 1:3,3. Mit seinem etwas ungewöhnlichen Bildwinkel will sich das Batis 2/40 CF sowohl das Normalobjektiv wie auch für die Reportagefotografie empfehlen. Das Batis 2/40 CF wird in Kürze erhältlich sein und soll rund 1300 Euro kosten. Im Rahmen der Vorstellung konnte ich das Objektiv bereits kurz ausprobieren.

Bislang klaffte in Zeiss‘ Batis-Reihe für Sony E-Mount eine Lücke zwischen dem Batis 2/25 und Batis 1.8/85. Die schließt Zeiss nun mit dem am Donnerstag präsentierten Batis 2/40 CF, das gleichermaßen die Aufgaben eines 35ers und eines 50ers übernehmen soll. Neben der etwas unüblichen Brennweite zeichnet sich das neue Batis 2/40 CF durch seine recht geringe Naheinstellgrenze von 24 Zentimeter aus, die einen großen Abbildungsmaßstab von bis zu 1:3,3 ermöglicht. Auf einen Bildstabilisator verzichtet das neue Objektiv.

Mein erster Eindruck

Ich hatte am Donnerstagabend bereits die Gelegenheit, im Rahmen der „After Show Party“ etwa einer Stunde mit dem Batis 2/40 CF an einer Sony Alpha 7 III zu fotografieren. Das Handling ist wie bei allen Batis-Objektiven gut, das 40er ist gemessen an seiner Größe überraschend leicht. Das ins Objektiv Integrierte OLED-Display hat mich in der bisweilen schummrigen Partyatmosphäre mit einem flüchtigen Blick über die Ausdehnung der Tiefenschärfe informiert. Gerade bei großen Blenden eine wirkliche Hilfe!

Aus der Brennweite von 40 Millimeter ergibt sich ein Bildwinkel von 56 Grad. Das ist sichtbar weiter als bei einem Normalobjektiv, aber doch enger als bei einem 35er. Dennoch finde ich, dass das Batis 2/40 CF eine klassische Reportagebrennweite (35 Millimeter) gut ersetzen kann. Als Ersatz für eine Normalbrennweite taugt es nach meinem Geschmack nicht ganz so gut: Die Proportionen zwischen vorne und hinten stimmen nicht ganz – das hat mich bei Porträts oder Sachaufnahmen gestört. Die kurze Arbeitsdistanz von gerade einmal 14 Zentimeter hat mich wiederum beeindruckt.

Technisch hat das Batis 2/40 CF einen blitzsauberen Eindruck auf mich gemacht. Es ist bereits bei Offenblende richtig scharf, Vignettierung ist mir nicht aufgefallen. Vielleicht wird die Randabdunklung wie durch chromatische Aberrationen hervorgerufene Farbsäume digital in der Kamera herauskorrigiert. Dank T*-Vergütung zeigt sich das Batis 2/40 CF praktisch unbeeindruckt von Gegenlicht. Und auch das Bokeh kann sich sehen lassen (siehe Titelbildmontage), Unschärfescheiben von Spitzlichtern werden ohne Leuchtrand und mit gleichmäßigem Helligkeitsverlauf wiedergegeben.

Der Autofokus hat an der Alpha 7 III flott und sicher scharf gestellt. Das Batis 2/40 CF ist zwar mit einem Fokus-Limiter ausgesttatet, ich habe ihn jedoch nicht benötigt.

Bildergalerie: Beispielfotos, aufgenommen mit dem Zeiss 2/40 Basis CF