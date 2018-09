Phase One gibt im Rahmen der photokina 2018 die volle RAW-Unterstützung seiner Workflow-Kameras von Fujifilm bekannt. Das beinhaltet die uneingeschränkte Kompatibilität mit den X-Trans-Sensoren, Tethering für die großen Kameras und die Filmsimulationen von Fujifilm.

Mit der jetzt angekündigten Unterstützung der RAW-Dateien von Fujifilm durch Capture One gibt es eine kleine Überraschung: Auch die Mittelformatkamera GFX50S steht in der Liste. Bislang hat sich Capture One ja geweigert, Kameras mit großem Sensor zu unterstützen.

Weitere Neuerungen: Unterstützung von Tethered für die Modelle – GFX 50S, X-H1, X-T3, X-T2, X-T1, X-Pro2 sowie Fujifilms Filmsimulationen in Capture One.

Wie schon für die Kameras von Sony wird es drei Unterschiedliche Ausgaben von Capture One für Fujifilm geben:

Das kostenlose Capture One Express Fujifilm mit eingeschränktem Funktionsumfang.

Das vergünstigte Capture One Pro Fujifilm (159 Euro pro Jahr) mit vollem Funktionsumfang jedoch beschränkt auf Kameras von Fujifilm.

Das komplette Capture One mit keinen Einschränkungen den unterstützen RAW-Dateien.

Weiterführende Informationenauf der Website von Capture One.