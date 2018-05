Lomography stellt die inzwischen vierte Variante der Daguerreotype Achromat 2.9/64 Art-Lens vor, jetzt mit einem vergoldeten Tubus. Die optisch Konstruktion ist identisch zu den bisherigen Ausführungen in Messing, Chrom oder Schwarz. Mit dem Daguerreotype Achromat 2.9/64 will Lomography die „verlorene Ästhetik“ aus den Anfangstagen der Fotografie zurückbringen. Die Goldvariante kostet rund 550 Euro und liegt damit 50 Euro über dem regulären Preis der anderen Varianten.

Vor rund zwei Jahren hat Lomography erstmals die Daguerreotype Achromat 2.9/64 Art-Lens vorgestellt, seinerzeit in einer schwarzen Ausführung sowie in einer Messing-Variante. Ein gutes Jahr später folge dann eine verchromte Ausführung und jetzt kommt die Variante in Gold. Erhältlich ist sie für Nikon F und für Canon EF.

Die sehr optische Konstruktion folgt dem Design aus der Mitte des 19. Jahrhunderts und besteht aus lediglich zwei Elementen in einer Gruppe. Eine Irisblende hat das Objektiv nicht, dafür nimmt es Steckblenden auf. Sie erlauben es, die Öffnung zwischen F/2.9 und F/16 zu variieren. Zudem liegt dem Daguerreotype Achromat ein Satz unterschiedlich geformter Steckblenden bei, die unterschiedliche Bokeh-Effekte ermöglichen.

Der Daguerreotype Achromat will laut Lomography die Ästhetik aus den Frühtagen der Fotografieren zurückbringen, mit einem „erführerischen Schleier aus Licht“ und „seiden wirkende, weichgezeichnete Bilder“.

Die jetzt vorgestellte Gold-Variante der Daguerreotype Achromat 2.9/64 Art-Lens ist limitiert und kann ab sofort vorbestellt werden. Sie kostet rund 550 Euro und ist damit 50 Euro teurer als die übrigen Varianten. Die werden allerdings derzeit zum Sonderpreis von ca. 400 Euro angeboten.

Beispielbilder mit der Daguerreotype Achromat 2.9/64 Art-Lens