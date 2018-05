Hasselblad hat für die X1D sowie die H6D die neue Firmware 1.21 veröffentlicht. Das Update fügt beiden Kameras viele neue Funktionen hinzu, etwa eine Weißabgleich-Pipette, Sprachnotizen oder Bildimport im Tethered-Betrieb. Die X1D erhält außerdem einen Intervall-Timer, die Möglichkeit zu Belichtungsreihen und einiges mehr. Neu bei der H6D ist die Möglichkeit, bis zu sieben individuelle Farbprofile speichern zu können.

Hasselblad unterstreicht mit der jetzt veröffentlichten Firmware 1.21 nach eigenen Worten das Versprechen, seine Kameras permanent weiterzuentwickeln und zu verbessern. Gerade die X1D dürfte das auch nötig haben, wird sie doch seit Marktstart vor knapp zwei Jahren erst nach und nach per Firmware-Updates auf den heute üblichen Stand gebracht.

Auch das jetzt veröffentlichte Firmware-Update 1.21 rückt die X1D dem heutigen Standard näher. Etwa mit Belichtungsreihen, die jetzt erstmals mit der Kamera möglich werden. Bis zu neun Aufnahmen pro Belichtungsreihe fotografiert die X1D, dabei lässt sich im Modus M festlegen, ob Belichtungszeit oder Blende variiert werden sollen.

Ebenfalls neu für die X1D ist ein Intervall-Timer, der die Anzahl der Aufnahmen nicht begrenzt und Aufnahme-Intervalle zwischen zwei und 60 Sekunden erlaubt. Hinzu kommen kleinere Verbesserungen, etwa Wiedergabe-Zoom auch beim Blick in den elektronischen Sucher oder eine Zoomfunktion, die automatisch die bei der Aufnahme gewählte Fokusregion als Mittelpunkt wählt.

Sowohl die X1D wie auch die größere H6D erhalten mit Firmware 1.21 eine interessante Weißabgleichfunktion. Sie erlaubt es, wie in einem Bildbearbeitungsprogramm, Neutralgrau mit der Pipette in einer Referenzaufnahme zu definieren. Außerdem kann das interne Mikrofon der Kameras nun auch für Audionotizen verwendet werden. Die H6D ist zudem jetzt in der Lage, bis zu sieben individuelle Farbprofile zu speichern.

Weiterführende Informationen (auf Englisch) bei Hasselblad