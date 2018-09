Professionelles Kleinformat: Gitzo Mini Traveler – das leichteste professionelle Carbon-Stativ der Welt

Köln, September 2018 – Aus Leidenschaft für exzellentes Produktdesign und mit langjähriger Expertise in der Fertigung von professionellen Stativen hat Gitzo ein neues, außergewöhnliches Stativ entwickelt: das Mini Traveler. Das leichteste Carbon-Stativ, das derzeit auf dem Markt ist, verbindet hohe Nutzer­freundlichkeit und exzellente Funktionalität auf nie zuvor dagewesene Weise. Es eröffnet professionellen Fotografen und ambitionierten Amateuren, vielfältige neue kreative Ausdrucks­möglichkeiten.

Das Mini Traveler erreicht eine maximale Arbeitshöhe von 17,1 cm und eignet sich für mittelgroße DSLM- oder DSLR-Kameras mit einem kleineren Objektiv. Es lässt sich als Tischstativ, aber auch auf dem Boden, im Gelände oder auf anderen geeigneten Oberflächen platzieren. Auch zur stabilen Positionierung von Zweitkameras, etwa bei Sport-Events, ist das Mini Traveler ideal geeignet. Dank der Beinen aus Carbon eXact-Rohren und dem aus Aluminium gefrästen Stativkopf wiegt es gerade einmal 265 g, trägt jedoch selbst mit vollständig ausgezogenen Beinen bis zu 3 kg schweres Equipment sicher.

„Als handliches Reisestativ ist das Gitzo Mini Traveler ideal für alle, die am liebsten mit leichtem Gepäck unterwegs sind, aber nicht auf verlässliches Zubehör verzichten wollen“, sagt Samira Degen, Category Managerin Gitzo der Vitec Imaging Distribution GmbH. „Es passt in jede Kamera­tasche, ohne den anderen wichtigen Ausrüstungsgegenständen Platz wegzunehmen. Fotografen können eine vollkommen neue Freiheit genießen, ohne dass ihre Kreativität durch schwerfälliges Equipment ausgebremst wird.“

Der Clou ist das neue Pull & Fix System (zum Patent angemeldet), mithilfe dessen sich die mit griffigen Gummifüßen ausgestatteten Beine in zwei unterschiedlichen Anstellwinkeln in Sekundenschnelle befestigen lassen. Die aus Edelstahl gefertigte Kugel des kleinen Stativkopfs lässt sich mittels eines ergonomisch geformten, gummierten Feststellrings fixieren. Praktisch: Der Kopf lässt sich auch mit einem normalen Gitzo Traveler Stativ kombinieren, und die Mini Taveler-Stativbeine können in Verbindung mit dem kleinsten Kugelkopf der Gitzo Traveler Serie (GH1382TQD) verwendet werden.

Das Mini Traveler teilt die einzigartigen Designmerkmale, die charakteristisch für Gitzo-Produkte sind. Seine exklusive Formensprache erinnert an das Look-and-feel der erfolgreichen Gitzo Kugelköpfe. Es ist in zwei attraktiven Farbkombinationen erhältlich: komplett in Schwarz oder in Gitzos klassischer Noir-Décor-Hammerschlaglackierung.

Wie alle Gitzo-Produkte wird es aus ausgewählten Materialien gefertigt. Dank der sorgfältigen Verarbeitung und der anodisierten Oberflächenveredelung ist es ein robuster und treuer Reisebegleiter, auf den sich Fotografen in jeder Situation verlassen können. Die hochwertigen Carbon eXakt-Beine machen es zu einem kleinen Meisterstück.

Besondere Merkmale des Gitzo Mini Traveler:

Weltweit, kleinstes Carbon-Stativ

Wiegt nur 265 g, trägt aber bis zu 3 kg schweres Equipment

Beine aus hochwertigen Carbon eXakt-Rohren

Pull & Fix System zum Wechsel der Beinanstellwinkel

Attraktives Gitzo-Design in zwei Farbvarianten

Kompatibel mit anderen Gitzo Traveler Produkten, insbesondere

dem Gitzo Traveler Kugelkopf (Serie 1)

Verfügbarkeit

Das Gitzo Mini Traveler Stativ ist ab sofort im Handel und unter www.gitzo.de erhältlich.

Die unverbindlichen Preisempfehlung (UVP) liegt bei 197,34 Euro.