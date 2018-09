Kompakter Einsteigerblitz: mecablitz M360

Nicht nur kompakte spiegellose Kameras sind im Trend, auch Kamerazubehör wird immer kleiner und praktischer. Metz präsentiert einen Einsteigerblitz, der spielend leicht auf jeder Kamera montiert werden kann und durch seine selbsterklärende Bedienung ein verlässlicher Begleiter für viele Fotografen ist, bei denen vor allem Schnelligkeit zählt, z.B. bei Event- und Outdoor-Fotografie. Die M-Serie des erfolgreichen mecablitz M400 erweitert Metz mit dem mecablitz M360 im ersten Schritt um eine leistungsstarke und preisgünstige Variante.

Zirndorf – Mit seinen 190 Gramm und kompakten Maßen ist der mecablitz M360 nicht nur ein Leichtgewicht, sondern auch unkompliziert zu bedienen und dadurch perfekt für Einsteiger geeignet. Er braucht kaum Platz in der Fototasche, ist im Handumdrehen auf die Kamera gesteckt – und schon können Sie losblitzen. Zur Steuerung sind nur zwei Tasten notwendig: Die Power-Taste schaltet den Blitz ein und aus; die zweite Taste zeigt die verschiedenen Betriebszustände des M360 an (Blitzbereit, Belichtung OK, Standby* etc.) und löst einen Testblitz aus. Die Kamera übernimmt die korrekte Ausleuchtung des Motivs per TTL, wobei die maximale Leitzahl 36 bei ISO 100 genügend Leistung für fast alle Lichtsituationen zur Verfügung stellt. Dank des kompakten Formats eignet sich der mecablitz M360 bestens für spiegellose Kompaktkameras, aber auch DSLR-Nutzer werden das selbsterklärende Bedienkonzept zu schätzen wissen.

Flexibler Begleiter

Der mecablitz M360 bietet viele Zusatzfeatures, die ein Fotograf für diverse Lichtsituationen braucht: Der Motorzoom (24 – 105 mm), der vollschwenkbare Reflektor mit ausziehbarer Reflektorkarte und die integrierte Weitwinkelstreuscheibe (14 mm) ermöglichen das Blitzen über die Decke, Augenreflexe bei Blitzportraits und das Ausleuchten von Personengruppen. Den mitgelieferten Aufsteck-Diffusor kann der Fotograf als Weichzeichner nutzen.

Nützliche Features

Der mecablitz M360 lässt sich auf den ersten oder zweiten Verschlussvorhang synchronisieren, wenn die Kamera diese Funktion unterstützt. Metz bietet auch bei diesem Blitz die Möglichkeit, über eine Micro-USB-Buchse Firmware-Updates aufzuspielen und das Gerät so immer auf dem neuesten Stand zu halten. Der mecablitz M360 wird als Version für die Kamerahersteller Canon, Fujifilm, Nikon, Olympus/Panasonic/Leica und Sony erhältlich sein.

* Funktion kameraabhängig

Technische Daten

Hohe max. Leitzahl 36 bei ISO 100 (105 mm)

Vertikaler (-7 / +90°) und horizontaler (270°) Schwenkreflektor

Einfaches Bedienkonzept

Motorzoom für 24 –105 mm Ausleuchtung

Integrierte Weitwinkelstreuscheibe für 14 mm Ausleuchtung

Ausziehbare Reflektorkarte

Blitzbereitschafts- und Belichtungskontrollanzeige am Gerät und an der Kamera (kameraabhängig)

Automatische Geräteabschaltung

Wake-Up-Funktion durch die Kamera

Metallfuß mit Schnellverriegelung (außer Sony Multi Interface-Version)

Blitzfunktionen

TTL-Blitzbetrieb

Synchronisation auf den 1. und 2. Verschlussvorhang (kameraabhängig)

Abmessungen und Gewicht

64 x 100 x 80 mm (Breite x Höhe x Tiefe)

190 g

Energieversorgung

2 × AA Alkali-Mangan-Batterien

2 × AA NiMH-Akkus

Lieferumfang

Metz mecablitz M360

mecabounce Diffusor

Schutzbeutel

Verfügbarkeit: voraussichtlich im November im Handel erhältlich

UVP: 109,90 €