LEX will einmal eine analoge Kamera mit Bajonett für Sony-E-Objektive werden. Tüftler Alexander Gee hat gerade einen Prototyp dieser Kamera entwickelt, um sich einen Herzenswunsch zu erfüllen: Die Leistung moderner E-Mount-Objektive mit dem Look und der Ästhetik von Film kombinieren zu können.

Üblicherweise suchen Fotografen heute ja nach einer Möglichkeit, alte Objektive an ihrer neuen Kamera verwenden zu können. Bei Alexander Gee war es allerdings genau andersherum: Er wollte die Objektive seine spiegellose Sony Alpha 7 II auch bei Aufnahmen auf klassischem Film verwenden. Dabei ergab sich schnell ein Riesenproblem: Beim Sony E-Mount beträgt das Anlagemaß nur 18 Millimeter, bei Kleinbild-DSLR liegt es dagegen bei ca. 45 Millimeter. Es gibt also schlichtweg keine analoge Kamera, an die sich Objektive mit dem E-Bajonett adaptieren ließen.

Also hat Alexander Gee sich seine Film-Kamera LEX für Objektive mit Sony E-Bajonett einfach selbst gebaut. Möglich machen’s 3D-Drucker und CNC-gesteuerte Metallbearbeitungsmaschinen. Basis der noch recht grobschlächtigen Konstruktion bildet die Verschlusseinheit aus einer Alpha 7. Bilder aus der Entwicklungswerkstatt gibt es hier auf der Webseite zu LEX.

Bildgalerie: LEX – analoge Kamera für Sony E-Mount